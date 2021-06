Doble redención en Copenhage

Corría el minuto 20 y España dominaba con claridad el partido, cuando Unai Simón erró de manera grosera después un pase atrás de Pedri. El guardameta del Athletic falló estrepitosamente en el control y la pelota se coló dejando a la Selección tocada.

Spain goalkeeper Unai Simón is unable to control a bouncing pass from Pedri and Croatia take the lead. #EURO2020