DIRECTO | Inglaterra - Dinamarca; los ingleses vuelven al escenario ideal 25 años después

- ESCUCHA EL INGLATERRA-DINAMARCA EN DIRECTO EN TIEMPO DE JUEGO

Inglaterra y Dinamarca se disputan el segundo pase a la final de la Eurocopa después de que Italia tumbase a España en los penaltis.

- Once de Inglaterra: Inglaterra ha optado por jugar con defensa de cuatro ante Dinamarca y con Bukayo Saka como titular, para buscar la primera final de su historia en un gran torneo en 55 años.

??? TEAM NEWS: One change for England as Bukayo Saka comes in for Jadon Sancho...



?????????????? Thoughts on this XI?#EURO2020 | #ENG