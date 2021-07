Deschamps seguirá al frente de la selección francesa al menos hasta el Mundial de Catar

Didier Deschamps será seleccionador de Francia al menos hasta el Mundial de Catar de 2022, pese a su eliminación en octavos de final de la Eurocopa, según confirmó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet.

En una entrevista publicada este jueves por la web del diario Le Figaro, Le Graet aseguró que Deschamps"tiene una gran voluntad de continuar" y que cuenta con su completa confianza.

Tras la eliminación de Francia frente a Suiza en los penaltis de los octavos de final, el presidente de la FFF aseguró que tenía una conversación pendiente con el seleccionador, lo que había dejado dudas sobre su continuidad, pese a que el técnico mostró su intención de seguir.

Posteriormente, Le Graet había alabado a Deschamps y su trabajo con una joven generación de jugadores que ha ido cobrando peso en la selección. "La única cuestión era saber si quería continuar", dijo el presidente de la FFF a Le Figaro, que consideró que "en ningún caso merecía no seguir". Agregó que quizá Deschamps cometió un error al no haber convocado a Karim Benzema unos partidos antes para que se hubiera aclimatado mejor tras casi cinco años de ausencia, pero valoró positivamente su trabajo.

Le Graet negó haber contactado a Zinedine Zidane para un eventual relevo al frente de la selección. "Si lo hubiera querido había sido muy fácil, es alguien por quien siento mucha estima. Le telefoneo, pero no estos días. Eso no quita para que podamos vernos sin problema. Puede que algún día sea seleccionador. Puede que le nombre mi sustituto, porque yo tampoco me voy a quedar eternamente", bromeó.