Cristiano Ronaldo, primer jugador que participa en cinco Eurocopas

Cristiano Ronaldo, titular esta tarde en el Puskas Arena en el partido Hungría-Portugal, se ha convertido en el primer jugador que participa en cinco Eurocopas.



El delantero de la Juventus Turín, que se estrenó en la edición de Portugal 2004, también jugó en las siguientes: Austria/Suiza 2008, Polonia/Ucrania 2012 y Francia 2016.





???? Cristiano Ronaldo is the first player to appear in five EURO finals campaigns! ??? @Cristiano | #EURO2020