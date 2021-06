Cristiano Ronaldo: "Estoy tan motivado o más que en 2004"

A cinco días del debut de Portugal en la Eurocopa, el capitán de "las quinas", Cristiano Ronaldo, asegura que está "tan motivado o más que en 2004". El delantero luso de 36 años, que debutó en una Eurocopa en la edición de 2004 y que fue campeón de la última, celebrada en Francia en el verano de 2016, asegura durante una entrevista para la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) que está "en este Europeo como si fuese el primero". Lejos de promesas grandilocuentes, el delantero de la Juventus no promete títulos, ni quiere hacer pronósticos, aunque dejó claro que "vamos a entrar en todos los partidos a ganar".



Sobre el favoritismo de revalidar el título y llegar a la final en Wembley el próximo 11 de julio, el de Madeira reconoce que "las expectativas son elevadas", dados los éxitos de los últimos años, en los que también vencieron la primera edición de la Liga de las Naciones. El máximo goleador de la historia de Portugal tampoco se muestra temeroso de que los lusos estén en el Grupo F, denominado el "grupo de la muerte", ya que se miden a Hungría, Francia y Alemania: "Son estos los adversarios y contra ellos vamos a jugar", afirmó, a la vez que mostró respeto por todas las selecciones, ya que "no hay juegos fáciles. Portugal debutará contra Hungría en Budapest el próximo 15 de junio.



A nivel personal, Cristiano Ronaldo acaricia el récord de máximo goleador con una selección nacional, que actualmente tiene el iraní ya retirado Ali Daei con 109 goles. Tras el tanto de ayer contra Israel, Cristiano suma 104 dianas con "las quinas" en 175 partidos.