Christian Eriksen ya ha sido dado de alta del hospital

El centrocampista Christian Eriksen, que el pasado sábado se desplomó durante el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, ha sido dado de alta este viernes tras serle colocado un desfibrilador automático implantable (DAI), informó la Federación Danesa (DBU).

Según la cuenta oficial en Twitter de la DBU, la operación fue "exitosa" y el centrocampista del Inter de Milan ha visitado a sus compañeros en la concentración de la selección danesa en Helsingør.

El "diez" danés se irá ahora a su casa para descansar junto con su familia. "Gracias por los muchos saludos, ha sido fantástico sentirlos. La operación salió bien y me encuentro bien de acuerdo a las circunstancias. Ha sido bueno ver a los chicos después del gran partido de anoche. Hincharé por ellos para el encuentro contra Rusia", dijo el jugador en un comunicado.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ??#ForDanmarkpic.twitter.com/jzF338XiC1