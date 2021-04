Bilbao denuncia amenazas de la UEFA y deja claro que exigirá una compensación por quitarle la Eurocopa

La alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, las semanas de "disparate y despropósito" que ha vivido el Consistorio, en las que han "sobrevolado amenazas" de la UEFA para retirar a la capital vizcaina como sede de la Eurocopa si no confirmaba para junio un público de al menos el 25% del estadio de San Mamés.

Tras lamentar "la obsesión por meter público a toda costa, sin valorar la evolución de la pandemia" de Covid-19, ha asegurado que los servicios jurídicos estudian la petición de resarcimiento por la inversión realizada y por el daño reputacional que ha supuesto que se retirara a Bilbao como una de las sedes de la Eurocopa.

Arregi ha afirmado que llevan semanas en las que "todo es un disparate, todo es un despropósito y un sinsentido" para ellos, que actúan "de forma seria, coherente, responsable y profesional".

A su juicio, "no son de recibo las formas ni el trato dado" por la UEFA a Bilbao. En este sentido, ha recordado que, durante las últimas semanas, "han sobrevolado amenazas de retirar la sede si para junio no se confirmaba, al menos, un 25% de público en los partidos a celebrar en San Mamés, sin importarles la pandemia ni la salud pública ni nada, ni tan siquiera que está todo preparado en Bilbao para recibir a las selecciones, miembros de UEFA, de federaciones, representantes, periodistas, etc".

Según ha asegurado, en la capital vizcaína se ha realizado "un trabajo serio y profesional, pero ni eso ha importado". "La obsesión por meter público a toda costa, sin valorar la evolución de la pandemia, sin saber si van a poder viajar las aficiones, no es en absoluto serio. Y hemos tenido que aguantar cómo se hablaba de otras sedes, sin comentarlo con nosotros, mientras seguíamos trabajando e invirtiendo recursos humanos y económicos", ha apuntado.

"Todos conocimos el lunes que los dirigentes de la UEFA se reunirían el viernes para decidir y el miércoles, ayer, bien entrada la tarde, mandan una comunicación oficial diciendo que rompen unilateralmente el contrato existente. ¿Cuándo y cómo lo han decidido, y quién?, ¿o es que, si no lo hacían así de mal, no había posibilidad de que haya una nueva sede?", ha añadido Amaia Arregi.

Asimismo, ha criticado que la UEFA rompa "un contrato sin decir ni las causas ni los incumplimientos ni las condiciones, ni si hay compensaciones". "Al menos, han tenido la decencia de alabar el trabajo profesional realizado por la 'sede Bilbao'", ha indicado.

También ha querido remarcar que, en la comunicación de la UEFA, no se ha especificado ninguna razón de incumplimiento de Bilbao como sede para rescindir unilateralmente el contrato. "Nos sorprende que, ante la situación de pandemia que vivimos, tanto en Bilbao como en otras ciudades y otras autonomías del Estado, pueda ser posible y si es que así se materializa y así se anuncia de forma oficial", que se pueda celebrar el Sevilla, "donde la situación pandémica es la que es y no es buena tampoco".

Más críticas a la UEFA y a la RFEF de políticos vascos

Por su parte, el consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha acusado este jueves a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de querer "chantajear a Bilbao, Bizkaia y Euskadi" con la retirada de la capital vizcaína como una de las sedes de la Eurocopa que se celebrará el próximo mes de junio. "Querer imponer una presencia de público, al margen de la situación sanitaria, es un chantaje", ha aseverado.

Además, el lehendakari vasco Iñigo Urkullu ha expresado su "decepción" por el rechazo de la UEFA a que Bilbao sea, tal y como estaba comprometido en un principio, una de las sedes de la Eurocopa, una decisión que considera que puede estar motivada por razones "políticas" y por la que las instituciones vascas podrían exigir indemnizaciones.