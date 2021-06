Así ha sido el emotivo homenaje de Bélgica y Dinamarca a Christian Eriksen

Bélgica y Dinamarca se medían en la segunda jornada de la Euro en el grupo B, después del susto de Christian Eriksen en el primer encuentro, y ambas decidieron dedicar un bonito gesto al danés.

Los dos conjuntos, el público y los árbitros se fundieron en una emotiva ovación para mandarle ánimos a Eriksen. Un gesto promovido por Romelu Lukaku, compañeros de equipo en el Inter de Milán.

?? "All of Denmark is with you, Christian."#EURO2020https://t.co/zp0PcsgPBmpic.twitter.com/vz5Q9VXfVU