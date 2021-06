Así afecta la matización de la normativa de las manos que entra en vigor en la Eurocopa

A partir de la Eurocopa 2020 que comienza el próximo viernes entrará el vigor la matización que se ha hecho desde el arbitraje europeo con respecto a la normativa de las manos, especialmente dentro del área. No es un cambio del reglamento como tal, pero la discusión que se ha generado esta última temporada en torno a lo que se puede pitar como mano y a lo que no, ha obligado a la norma sea más concreta.

Estas son las manos que se van a pitar

Según informó Isaac Fouto en Tiempo de Juego, se van a pitar:

- Las manos deliberadas, es decir: cuando la mano va al balón de forma intencionada.

- Las manos que están en una posición antinatural también se van a seguir pitando. Se entiende como tales: las manos por encima del hombro, las manos separadas del cuerpo, las manos que hacen que el jugador ocupe un espacio más grande, etc.

Aunque el matiz más importante es que al árbitro se le da la responsabilidad para que interprete el movimiento del jugador.

Si un jugador va a despejar un balón, tiene la mano ligeramente despegada, y el balón da de forma accidental en la mano, no sería penalti. En esos casos, a los árbitros les indican que tengan en cuenta el movimiento de ese momento concreto. Se le da más responsabilidad al árbitro para interpretar las manos, y no entraría el VAR.

- Se pitarán las manos en ataque, las inmediatas. Si un jugador se coloca el balón con la mano de forma accidental y marca gol, se anula.

Además, la UEFA pide firmeza a los árbitros contra los agarrones y los empujones en el área. Y además, va a perseguir de forma especial a quienes simulen caídas en el área, con la intención de engañar al árbitro.

Con las protestas, habrá tarjetas amarillas. Cabe recordar que la acumulación de dos amarillas equivalen a un partido de sanción durante la Eurocopa.

Además también se va a proteger la integridad de los jugadores, castigando el juego brusco.

La UEFA hace llegar un vídeo con 19 jugadas polémicas a las selecciones

Charla formativa de Velasco Carballo con los jugadores de la Selección Española, antes de la Eurocopa 2020 (FOTO: RFEF)

Isaac Fouto también informó de que la Selección Española recibió en la tarde del sábado, una charla formativa por parte de Velasco Carballo en calidad de 'instructor de la UEFA'.

Fue una charla de 45 minutos, y hubo un vídeo de 19 jugadas de la Champions League y de la Europa League de esta última temporada, que se ha entregado por parte de la UEFA a todas las selecciones.

En esas 19 jugadas se explican de forma didáctica qué es mano y qué no, qué jugada se saciona con tarjeta roja y qué no, qué es juego brusco grave y qué no, etcétera.

Ese vídeo lo tienen a su disposición todas las selecciones que van a participar en la próxima Eurocopa,a partir del viernes.