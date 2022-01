Marcelino: "Era una noche especial que se convirtió en mágica; nunca la olvidaré mientras viva"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, confesó que vivió una "noche especial" que se convirtió "en mágica e inolvidable" este jueves al superar (3-2), en todas las estadísticas, al Barça para avanzar a cuartos de final de Copa.

"Me comentaban todas las personas del club que una noche de Copa en San Mamés contra un gran rival era una noche especial. Pude comprobarlo desde el inicio, se convirtió en mágica, no olvidaré esta noche. He disfrutado con el juego de estos futbolistas, por la entrega, el juego, el dominio, el ser superiores al rival", dijo.

"Cuando ya acariciábamos la victoria merecida se nos escapó. El fútbol fue justo con el Athletic y todo adornado por una afición que cómo sonaba. La noche especial se convirtió en mágica e inolvidable", añadió en rueda de prensa en San Mamés.

El preparador de los vascos destacó la capacidad de reacción de su equipo, sobre todo cuando encajó el 2-2 en el minuto 93. "El gol del rival nos sacudió, no nos generó dudas, seguimos y debimos irnos en ventaja al descanso por más de un gol. Te meten el gol cuando ya lo acaricias y la respuesta del equipo en la prórroga fue memorable. Fue intensidad, ritmo, juego, llegadas. Todos los datos nos dicen que fuimos superiores al Barça", afirmó.

"Para ganar partidos tienes que ser solvente en todas las partes del campo, cuando te toque hacer lo que tienes que hacer. Jugamos siempre para ganar. Si eres un equipo que no marcas muchos goles tienes que defender bien. Hoy jugamos un partido redondo, pero no siempre se juega un partido redondo", añadió sobre su estilo.

Marcelino celebró que los cambios que hizo funcionaron. "Si hubiéramos perdido posiblemente hubierais dicho que el entrenador está loco porque hace muchos cambios. Ayer en la rueda de prensa dijimos que íbamos a hacer cambios porque el equipo había jugado dos partidos de mucha exigencia en tres días", explicó.

"Una parte de lo que le he dicho es que jugó el mejor partido desde que juega en el primer equipo del Athletic. Ha jugado un partido muy, muy bueno", añadió sobre Nico Williams, también destacando a Muniain. "Ha tenido una actuación maravillosa, la lectura del juego, lo que ha aportado al equipo", dijo.