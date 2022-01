Lopetegui: "Luego hablamos de cómo se ha jugado hoy cuando el agredido ha salido perjudicado"

¿Acusaciones?

Lo primero felicitar al Betis. Segundo, tened muy claro que el acto de ayer no representa a la afición del Betis. Ese riesgo lo puede tener cualquier cuerpo.

Tercero. En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y aquí pone el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable aquí hay que poner el foco en cómo está en Joan Jordán que no está aquí. Me parece lamentable que compañeros hagan comentarios y vosotros también, es que, o condeno o no condeno. La afición del Betis no está representada en ese energúmeno. Joan Jordan no puso la cabeza

??LOPETEGUI indignado:



???"O condeno o no condeno, las medias tintas me tocan los coj****".



???"Jordán está en casa, con un traumatismo, se fue mareado, con la tensión descompensada".



???"O condeno o no condeno, las medias tintas me tocan los coj****".

???"Jordán está en casa, con un traumatismo, se fue mareado, con la tensión descompensada".

???"Me parece lamentable la actutid de muchos, jugadores del Betis, prensa...".









Luego hablamos de cómo se ha jugado hoy cuando el agredido ha salido perjudicado. La justicia no ha existido para nada.

¿Consenso cuerpo técnico y club?

Podíamos habernos no presentado y nos asiste la razón, no lo hemos hecho y hemos tratado de jugar y de pasar. Ha sido un partido complejo y lo hemos afrontado de las mejores de las actitudes. Si no te presentas, ya sabes lo que hay, ¿a qué te suena eso?

¿LaLiga?

Rebajar el nivel de intensidad y prepararnos para lo que viene, recuperar jugadores, hacer plantilla más amplía y enfocar las competiciones que tenemos por delante. Toca mirar para adelante.

¿Pellegrini?

No voy a hacerla pública