Zidane: "Hay que estar satisfechos porque es un partido de Champions, pero queda la vuelta"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que su equipo "no tiene límites" porque "siempre quiere más" después de imponerse al Liverpool (3-1) en la ida de los cuartos de final de la 'Champions' y destacó la figura de Vinicius, autor de un doblete, del que dijo que se "alegra mucho" por él.

"Lo mejor de este equipo es su carácter, de todos los jugadores porque sé que no ha sido fácil para ellos. Hemos dado la vuelta a la temporada y son ellos los que luchan en el campo. Lo dan todo y yo creo que este equipo no tiene límites. Quieren siempre más. Son jugadores con mucha experiencia, han ganado mucho pero quieren más. Esto muestra el carácter que tienen", indicó 'Zizou' en rueda de prensa.

En relación a Vinicius, el técnico merengue dijo que está haciendo "un trabajo fantástico". "Me alegro porque sabemos que puede hacer daño con espacios, lo hemos visto en el primer gol. A lo mejor le faltaba meter esos goles. Marcar dos goles para le dará mycha confainza, se lo merece. No sé si ha sido su mejor partido, pero sus goles han sido importantes", añadió sobre el joven brasileño.

⚪️ Zidane, en rueda de prensa



❌ "No tenemos nada cerca, no hemos ganado nada. Estamos vivos en las dos competiciones y vamos a seguir peleando"



�� "Ahora toca disfrutar de lo que hemos conseguido, ya pensaremos en #ElClasico a partir de mañana"#PartidazoCOPE#UCLpic.twitter.com/Acp2yuBzoP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 6, 2021





Preguntado por la baja de Varane, confirmada este mismo martes, Zidane aseguró que "no cambió nada" en el sistema. "No nos ha modificado nada porque sólo cambiamos a Varane por Militao. Preparamos el partido de esta manera, con el 4-3-3, y seguimos con la misma idea. Me alegro por todos los jugadores porque no era fácil", añadió.

"No es sencillo perder a un jugador así en el último momento, pero estamos preparados y lo mostramos esta noche. Nuestra defensa fue muy buena, con todos, con Vinicius, con Asensio, todos... luego en ataque sabemos que siempre tendremos algo en el partido. El primer gol llegó así, fue muy bonito", analizó.

"Ahora tenemos que seguir con la dinámica que traemos. Hoy, desde el inicio, el equipo ha interpretado muy bien la victoria. Al inicio de la segunda parte hubo dificultades, también hay un rival delante, pero al final el 3-1 de hoy es merecido. Estamos contentos, ha sido un esfuerzo tremendo y mis jugadores ahora están muy cansados. Ahora hay que disfrutar de lo que hicimos hoy, recuperar y pensar a partir de mañana en el partido del sábado", apuntó sobre el 'Clásico'.

"¿Semifinales cerca? No tenemos nada cerca, no hemos ganado nada. Estamos contentos por el resultado, por el trabajo que estamos haciendo, es tremendo después de muchas dificultades, le hemos dado la vuelta a la temporada y estamos vivos en las dos competiciones. Ahora vamos a seguir peleando. Lo de hoy es sólo la ida, sabemos que habrá un partido de vuelta", avisó Zidane.

⚪️ Zidane, en @MovistarFutbol



�� "Hicimos un muy buen partido, estoy muy orgulloso de todos los jugadores"



�� "Hay que estar satisfechos porque es un partido de Champions pero queda el partido de vuelta"



���� "Me alegro por Vinicius, necesitaba marcar"#PartidazoCOPE#UCLpic.twitter.com/1UK0Faxdb9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 6, 2021

Sobre este duelo, que se jugará dentro de siete días en Anfield, el técnico blanco aseguró que su idea es "seguir pensando que en ese partido" el resultado de ida será de "0-0". "Con público o sin público es el rival que tenemos, ellos se dejarán todo, no tengo dudas, y tenemos que estar preparados. Hay que hacer lo mismo allí".

Además, Zidane elogió una vez más al tridente del centro del campo: Casemiro, Kroos y Modric, dijo que "son muy buenos y lo demuestran cada día", y contestó a las críticas de Jurgen Klopp al estadio Alfredo Di Stéfano, del que dijo que es un "campo de entrenamiento" y no un escenario para los cuartos de la 'Champions'.

"Yo no voy a opinar de lo que dice él. Este es nuestro estadio y estamos muy orgullosos de jugar en nuestro estadio Alfredo Di Stéfano", remarcó Zidane.