Zidane: "En el fútbol no hay milagros"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió a sus jugadores por lo logrado en una temporada complicada por lesiones y coronavirus, aseguró que es para "quitarse el sombrero" y defendió que "en el fútbol no hay milagros" y han merecido estar a puertas de la final de la Liga de Campeones: "Hemos tenido dificultades para llegar hasta aquí, hemos superado momentos complicados esta temporada pero hay que quitarse el sombrero ante este equipo que tiene carácter y personalidad. Cuando las cosas se ponen complicadas siempre están ahí y lo han demostrado. Estamos donde queremos y sobre todo es merecido", aseguró Zidane. "No es un milagro, hemos llegado hasta aquí por nuestro trabajo y por creer en lo que hacemos. En el fútbol no hay milagros", añadió.

Zidane reconoció que el Chelsea fue superior en el estadio Alfredo di Stéfano, no se mostró preocupado por el aspecto físico y apuntó al balón como la clave para poder acceder a la final de Estambul: "El dibujo no va a cambiar nada, vamos a tener que hacer un gran partido y darlo todo. En una semifinal hay que sufrir en el campo y pasó en la ida, mañana también y estamos preparados. Me importa como lo vamos a hacer nosotros con el balón", manifestó. Y confirmó que todos los jugadores "están muy preparados para jugar", incluido los recién recuperados Sergio Ramos, Ferland Mendy y Fede Valverde. "Vamos a hacer nuestro juego pensando en un partido de noventa minutos o más. Estamos preparados para una semifinal de Champions que no se juega todos los días. Todos los jugadores que están aquí, están preparados. Jugamos una semifinal de Champions y todos vamos a estar a muerte en el campo", defendió. Sin desvelar si Sergio Ramos y Eden Hazard serán titulares, lo dejó entrever en sus palabras.

"Se va a ver mañana, no voy a decir lo que vamos a hacer con Sergio. Está con nosotros y eso significa que está bien. Es lo más importante tener a nuestro líder, nuestro capitán. No voy a arriesgar nada, está con nosotros y eso significa que está preparado para jugar", aclaró. "Eden está listo, preparado, mañana nos va a aportar su juego y lo que él quiere hacer en el campo. Es un muy buen momento para él, viene preparado. Le vamos a necesitar, sabemos el jugador que es y seguramente va a ayudar al equipo", añadió.

Pese al estudio realizado del rival, dijo Zidane que "no sirve de nada" conocer a la perfección al Chelsea porque "es un partido diferente". Se quedó con las sensaciones de su propio equipo, "son buenas, estamos contentos de poder jugar este partido de semifinal, sabemos el partido que nos espera y estamos preparados. Lo vamos a dar todo en el campo para pasar a la final".