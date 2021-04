Zidane: "El equipo siempre está ahí y quiere más"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "orgulloso" de sus jugadores tras conseguir el pase a las semifinales de la 'Champions League' y aseguró que "pese a las bajas y las lesiones, el equipo siempre quiere más" tras superar la eliminatoria con el Liverpool (3-1, en el global).

"Al final hemos logrado lo que queríamos, pasar de ronda y manejamos muy bien el partido. Hemos tenido algún momento complicado pero yo creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hicimos otra vez. Estamos muy orgullosos. Ahora tenemos que disfrutar, descansar y pensar en el domingo el partido que viene", analizó Zidane.

"Se sabía que algo íbamos a sufrir, sobre todo al principio. Ellos entraron muy fuerte y muy bien. Al final es normal, son cuartos de la 'Champions' y con el marcador a favor desde la ida sabíamos que iba a ser de esta manera. Logramos la clasificación y estamos contentos", añadió.

En este sentido, Zidane subrayó la capacidad de superación de sus jugadores. "Lo que hay que decir es que estamos todos juntos aquí y con todo lo que nos está pasando... pese a las bajas y las lesiones que hemos tenido, el equipo siempre ha dado la cara y quiere más, estamos orgullosos. Eso es bueno, no hemos ganado nada pero estamos vivos en las dos competiciones y es lo que vamos a seguir haciendo", manifestó.

"Terminamos mucho mejor el partido hoy que el otro día contra el Barcelona. Hemos tenido una semana dura, los esfuerzos han sido tremendos pero anímicamente podemos estar muy contentos de lo que hicimos. Hablé del límite físico despues del Barcelona pero ahora estamos metidos en el final de femporada y anímicanente estamos bien", recalcó.

"Ahora vamos a descansar un poco y veremos porque todavía tenemos partidos antes", dijo al ser preguntado sobre el Chelsea como rival en 'semis'. "Estamos contentos de estar en la semifinal", sentenció el técnico merengue antes de ser preguntado por la actuación de Fede Valverde como lateral derecho.

"He elegido esta opción, empezar con Fede de lateral y ha hecho un buen partido, no juega mucho ahí y lo ha hehco muy bien. Me alegro por todos, el esfuerzo de Asensio, Vinicius y Benzema arriba... hemos defendido muy bien y luego nos tocó sufrir un poco en la segunda parte pero es normal", apuntó.

De igual forma, Zidane elogió a Courtois, que tuvo varias intervenciones de mérito. "Es nuestro portero, lo que está haciendo es fenomenal, me alegro por él porque es muy importante tener un portero de seguridad. Está haciendo un gran, gran trabajo", finalizó.