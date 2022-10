Xavi: "Piqué, juegue o no, es un ejemplo para todos"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que su equipo “tuvo una reacción de familia tras los días del Inter y el Real Madrid” después de que el conjunto azulgrana se impusiera por 3-0 al Villarreal con un doblete de Robert Lewandowski y un gol de Ansu Fati.



“No siempre atacaremos a la primera, a la segunda o a la tercera. Hay que saber escoger el momento. Y hoy lo hemos hecho y el equipo ha disfrutado. La primera parte ha sido muy buena. Hemos entendido que el hombre libre era el pivote y hemos encontrado a los extremos”, añadió en este sentido en rueda de prensa.



En este sentido, dijo que se va “especialmente contento por los jugadores porque hacen un esfuerzo extraordinario y es una de las mejores plantillas a nivel humano” de las que ha estado.







Ante el Villarreal, Xavi introdujo cinco cambios en el once inicial respecto los que salieron de titulares ante el Real Madrid. “Hacemos rotaciones porque el equipo tiene que estar al 100% para hacer la presión alta y porque la línea defensiva debe estar al máximo para correr cuando dejamos espacios atrás. No hago cambios para señalar a nadie”, quiso dejar claro el técnico azulgrana.



El central Gerard Piqué entró en la segunda parte y hubo división de opiniones entre los aficionados en el Camp Nou. Mientras que una gran parte lo aplaudió, también hubo algunos pitos.



“En el Gamper pedí unidad para el barcelonismo y creo que es el momento de estar unidos. Lo único que puedo decir de Piqué es que juegue o no juegue es un ejemplo. No ha habido ni una mala cara y es un gran capitán. Y esto lo tiene que saber la gente”, sentenció Xavi.



Por otro lado, el entrenador dijo que lo que genera Lewandowski, autor de dos goles, “es tremendo” y que no le sorprenden “sus goles porque viéndolo entrenar tan solo quiere finalizar, finalizar y finalizar y es un enorme delantero”.