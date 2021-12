Xavi: "Mañana podemos hacer historia"

"Mañana podemos hacer historia. ¿Por qué no pensar en la primera victoria de siempre del Barça en Munich?. Hemos preparado el partido para ganar", subrayó en la rueda de prensa previa al encuentro.



Aunque el Bayern ya está clasificado como primero de grupo y no se juega nada, Xavi no cree que eso vaya a jugar a favor de su equipo, "porque habrá jugadores quizás menos habituales que se querrán mostrar para su entrenador".



Y tampoco considera que les beneficie el hecho de que el encuentro se dispute a puerta cerrada por el aumento de casos de covid en Alemania: "Lo convertirá en un partido muy frío, y ya lo es de por sí por las bajas temperaturas. No le veo ningún beneficio para nosotros".



Si bien admitió que su Barça tendrá que hacer "un partido perfecto" en el Allianz Arena para ganar, el técnico del conjunto azulgrana insistió en que es posible lograrlo. Y, además, adelantó que su equipo lo intentará siendo fiel a su estilo.



"Intentaremos competir con nuestras armas. Saldremos a dominar el juego a través del balón, a ser protagonistas. Y después del choque veremos cómo hemos estado y si nos ha hecho daño el Bayern futbolísticamente. No lo veo tan milagro, podemos ganar a cualquiera", opinó.



Eso sí, Xavi es consciente de que una de las claves para lograr la victoria será neutralizar a Robert Lewandowski, uno de los delanteros más en forma del fútbol mundial.



"Si no es el mejor de la actualidad, uno de los mejores. Los números están ahí. Lleva años marcando las diferencias. No solo goles, hace muchas cosas bien: descarga, juega de primeras, se mueve bien... en el área es letal. Queremos una defensa con bloque más alto que bajo e intentar sacarlo del área", manifestó.



En el aspecto anímico, Xavi confía en que sus jugadores se olviden de las últimas goleadas encajadas ante el conjunto alemán. "Espero que no nos afecten psicológicamente las últimas derrotas ante el Bayern. Los jugadores se tienen que olvidar de todo, esa es mi misión", señaló.



Por último, el preparador catalán resto importancia a las "pequeñas molestias" que Jordi Alba arrastra desde el partido del pasado sábado ante el Betis.



"Parece que está bien, ahora entrenará. A ver cómo esta por la mañana, cuáles son sus sensaciones. Él quiere jugar y tiene mucho compromiso. Soy muy positivo", concluyó.