Xavi afirma que su proyecto en el Barça aún se encuentra "a mitad de camino"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó en la víspera de enfrentarse al Shakhtar Donetsk en al Liga de Campeones que su proyecto en el conjunto azulgrana aún se encuentra "a mitad de camino".



Cuando se cumplen dos años desde su llegada al banquillo del equipo español, Xavi hizo balance de lo que hasta ahora ha sido su obra: "Pienso que el resumen de estos dos años es positivo y que estamos a mitad de camino. Tenemos que recuperar la excelencia en cuanto al juego para recuperar a un Barça grande, sobre todo en Europa, y seguir compitiendo en las competiciones locales, que es lo que ya hacemos a día de hoy".

?? Xavi: ?Sabemos que debemos mejorar e intentar imponer nuestro juego. Es esencial para ganar los partidos?#ShakhtarBarçapic.twitter.com/bN2l0PuhQ2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2023



En la sala de prensa del Volksparkstadion de Hamburgo, el técnico de Terrassa argumentó que conseguir que el Barcelona vuelva a ser hegemónico en el fútbol europeo pasa por recuperar su "identidad".



"Hemos de tener más el dominio del partido, y eso quiere decir recuperar la presión tras pérdida. Hacer una presión alta más agresiva, con más intensidad y con más convicción. Tenemos que recuperar eso a partir de mañana, porque es esencial para recuperar buenas sensaciones y ganar los partidos", reflexionó.



En el partido ante el Shakhtar, Xavi ve "una oportunidad fantástica" no solo para sellar matemáticamente la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones -"que era nuestro primer objetivo", recordó- sino también para pasar como primeros de grupo. "Lo tenemos en la mano", subrayó.

?? Xavi: ?Es muy importante sumar los puntos y clasificarnos. Éste es el primer objetivo y mañana tenemos una oportunidad fantástica que no podemos dejar escapar?#ShakhtarBarçapic.twitter.com/KFArMyG9Qn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2023

En este sentido, el entrenador del Barcelona destacó que el equipo ha hecho "los deberes" en la 'Champions' esta temporada: "Llevamos nueve puntos de nueve y mañana tenemos que confirmar esto".



En Hamburgo, donde el Shakhtar Donetsk disputa sus partidos como local en la Liga de Campeones a causa de la guerra con Rusia, Joao Cancelo volverá a ocupar el lateral derecho después de dos encuentros -contra el Real Madrid y la Real Sociedad- en los que adelantó su posición.



"Cancelo va a jugar un 80 o un 90% de los partidos de lateral, tanto a la izquierda como a la derecha. Ha sido una cuestión táctica de los últimos partidos para hacer una salida con tres. Por tanto, volverá a su posición natural. Es donde se siente más cómo él y yo como entrenador", argumentó.



Tras jugar la última media hora en el Reale Arena ante la Real Sociedad de liga, Pedri podría tener más protagonismo en el Volksparkstadion, pues Xavi lo considera fundamental: "Cuando la tiene Pedri, pasan cosas. Todo lo mejora", destacó el preparador catalán, quien lamentó que las lesiones "le han impedido disfrutar" del fútbol todo lo que el canario hubiera querido.



Preguntado por si firma ganar al Shakhtar jugando mal y siendo inferior al rival, como sucedió este domingo ante la Real Sociedad, Xavi aseguró que "ese no es el objetivo".



"Tenemos que volver a ser el equipo reconocible que fuimos en el clásico", apuntó el entrenador del Barça, quien, sin embargo, avisó de que, en el fútbol actual, no se puede "ganar por goleada" cada partido.



"Esa es la película perfecta, pero os adelanto que no pasará, porque los rivales también juegan y hay muchos partidos que se complican mucho. Pero hemos de volver a esa dinámica de crear el escenario ideal, y para eso hay que ser humildes, trabajadores e intensos en el juego", sentenció.