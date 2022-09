La viral reacción de Ancelotti cuando Miguel Ángel Díaz le pregunta por Mbappé

El nombre de Kylian Mbappé regresó a la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, tras desvelar L'Equipe que su nuevo contrato le permitiría quedar libre en 2024. La reacción del técnico italiano Carlo Ancelotti, a pregunta del periodista de la Cadena COPE Miguel Ángel Díaz, habló por sí sola, resoplando y afirmando que baja "los brazos".

Después de ser preguntado en numerosas ocasiones la pasada temporada por Mbappé y ver como finalmente el jugador descartó al Real Madrid para renovar por el PSG, Ancelotti fue muy expresivo cuando volvió a escuchar el nombre del delantero francés. "Bajo los brazos a esta pregunta", dijo sobre la información que apunta a que quedaría libre en 2024. Ancelotti recurrió a los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes para responder.



"De verdad estamos ilusionados con la delantera que tenemos, sobre todo los jóvenes. Es verdad que Karim nos ilusiona mucho y cuando un joven sale ilusiona mucho más que uno que estás acostumbrado. Lo que están haciendo Vinícius y Rodrygo nos ilusiona, no pensamos en otro en este momento, no hay duda. Los jugadores también están focalizados en esto", manifestó.