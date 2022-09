Vinicius: "Quiero jugar mucho tiempo en el Real Madrid como Benzema, Marcelo, Modric y Kroos que son leyendas"

El jugador del Real Madrid Vinicius Júnior ha atendido este lunes a los medios de comunicación en la sala de prensa de Celtic Park, antes del debut del equipo madridista en la Liga de Campeones este martes. El brasileño, que marcó 22 goles la temporada pasada, insitisió en sus ganas de "mejorar" y "ser mejor" hasta el último día, siguiendo el ejemplo de Karim Benzema o Luka Modric.

"Quiero seguir mucho tiempo aquí, mejorar en todo y jugar tanto tiempo, en el mejor club del mundo, como Benzema, Modric, Marcelo; que ya se fue, o Toni Kroos que son leyendas", ha dicho.

Vinicius ya tiene la nacionalidad española El Real Madrid ha confirmado a primera hora de la tarde de este lunes que el pasado 2 de septiembre Vinicius juró la Consitutición Española. 05 sep 2022 - 15:55

Vinicius marcó el gol de la victoria contra el Liverpool en la final de la Liga de Campeones y ha reconocido que Ancelotti les ha pedido "defender el título".

"Estamos con muchas ganas de ganar otra Champions, el míster nos dice que tenemos que defender el título".

"La gente me quiere mucho, el club y la afición me han dando muchas cosas y quiero estar en Madrid mucho tiempo", ha señalado el jugador que este lunes ha recibido la nacionalidad española y no ocupará plaza de extracomunitario en la plantilla madridista.