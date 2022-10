La utilización de gas pimienta durante la final de la Champions dejó "gente traumatizada"

El uso de gas pimienta por parte de la policía francesa contra los aficionados del Liverpool en la pasada final de la Liga de Campeones en París provocó "traumas psicológicos", según un informe de la Universidad de Queens en Belfast, que ha recogido testimonio de los afectados.

Released today, an academic report detailing research on the experiences of fans at the UCL final at Paris / threadhttps://t.co/is8Is90TNP