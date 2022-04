Unai Emery: "En semifinales, el factor sorpresa se diluye; tendremos que hacer un partido diferente"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este miércoles, después de caer derrotado ante el Liverpool por 2-0 en Anfield, que dada la superioridad de su rival el resultado pudo ser peor si bien confió en que en casa ofrecerán otras cosas en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones la próxima semana.



"Son equipos tan potentes que es muy difícil. Además, en semifinales el factor sorpresa que pudimos tener en octavos y cuartos ya se diluye. Esta vez jugamos por primera vez fuera el primer partido", dijo en declaraciones a Movistar+.



"No nos dos han dejado llevar el control del partido, no nos han dejado correr. Hoy era cuestión de resistir defensivamente para tener opciones y de alguna manera lo hemos hecho porque allí va sr diferente y allí sacaremos más cosas", añadió el entrenador vasco.



"A pesar del partido de hoy sabemos que podemos competir al Liverpool pero hoy no lo hemos hecho. En La Cerámica tenemos que tratar de que el partido sea totalmente diferente allí porque hoy teníamos un plan pero la idea no ha salido", concluyó.

Un gran Liverpool pone contra las cuerdas al Villarreal Los goles de Estupiñán, en propia puerta, y de Mané alejan al Villarreal de la final de París. Coquelin se fue lesionado. La vuelta, el próximo martes. 27 abr 2022 - 19:44