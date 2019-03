La UEFA explica por qué se dio validez al 0-3 del Ajax

Como todas las semanas, la UEFA ha emitido un comunicado en su página web en el que explica las jugadas polémicas de los partidos y proporciona “información adicional y elementos que fueron tomados en consideración por el VAR y los árbitros para tomar las decisiones” en esos encuentros.

Real Madrid - Ajax

Balón dentro/fuera del campo, 62'

No hubo evidencia concluyente de si el balón había salido completamente del terreno de juego después de que el VAR analizase cuidadosamente vídeos e imágenes desde todos los ángulos.

El asistente del árbitro, que estaba perfectamente posicionado, también confirmó que el balón no había cruzado por completo la línea de banda. Por lo que no se requirió una revisión en el terreno de juego. En consecuencia, el árbitro estuvo correcto al no intervenir y dio validez al gol.

Oporto - Roma

Penalti señalado, 116'

El VAR, después de revisar el fuera de juego, en el que se confirmó que el atacante estaba en posición legal, preguntó al árbitro si había visto una infracción cometida por el defensa de la AS Roma.

El árbitro confirmó que no estaba al tanto de ninguna infracción durante la jugada en directo y pidió que le prepararan imágenes que le permitieran realizar una revisión en el terreno de juego (incidente grave inadvertido). La revisión convenció al árbitro de que debía señalarse penalti por esa infracción.

Sin intervención del VAR, 121'

El árbitro estaba cerca de la acción y él mismo vio un potencial incidente en la jugada en directo, juzgando que no hubo falta.

Sin embargo, el árbitro decidió aguantar la jugada para dar más tiempo al VAR a revisar los diferentes ángulos de cámara disponibles. Se realizó una revisión del VAR y revisaron cuidadosamente varias imágenes, pero el VAR no encontró ninguna evidencia clara.

El árbitro fue informado que la revisión del VAR no había detectado un error claro y obvio, por lo que no hubo espacio para una intervención del VAR y una revisión en el terreno de juego.

Paris Saint-Germain - Manchester United

Penalti señalado, 90'

El VAR, después de la revisión desde distintos ángulos disponibles, recomendó al árbitro una revisión en el terreno de juego después de un incidente dentro del área.

Dado que el árbitro no reconoció con claridad el incidente durante la jugada en directo (referenciado como un incidente grave inadvertido en el protocolo VAR), se realizó una revisión en el terreno de juego.

Tras esta revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia recorrida por el balón no era corta, por lo que no inesperada. El brazo del defensa no estaba pegado al cuerpo, lo que hizo que el cuerpo del defensa fuera más grande y que el balón no fuera en dirección a la portería. Por lo tanto, el árbitro decretó penalti.