Tuchel: "Es muy complicado igualar los registros del Madrid y ganar la Champions dos años consecutivos"

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, insistió en que las semifinales del año pasado, cuando eliminaron al Real Madrid en Liga de Campeones, no influirán en la eliminatoria de este año y que no han pensado en ello en la preparación para este partido. El Chelsea se impuso con seriedad al Real Madrid en las semis de la campaña 2020-21, antes de levantar su segunda 'Orejona' en Oporto contra el Manchester City.

"Creo que lo de la temporada pasada no importa. Sinceramente, no he pensado en ello en la preparación para este partido. No miramos partidos del año pasado", dijo Tuchel en la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tuchel apuntó que es "extremadamente complicado" intentar ganar la competición dos años seguidos, algo que el Real Madrid consiguió en tres años consecutivos: "Es muy complicado igualar sus registros. Ganar la Champions otra vez es extremadamente difícil todo el tiempo. Es un reto, pero al mismo tiempo es lo que nos atrae. Tenemos que lidiar con esa presión porque es lo que hemos elegido y nos gusta tener estas experiencias".

El alemán alabó a Karim Benzema, que en su último partido de Champions le marcó tres goles al Paris Saint Germain, pero no se olvidó del resto de estrellas de la plantilla blanca. "Es un jugador excepcional y con una gran personalidad. Hace dos años dije que era uno de los jugadores más infravalorados del planeta, ya no lo es", aseveró Tuchel, que también dijo: "Pero ahora mismo sería injusto hablar solo de él y olvidarnos de Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro... Todos los jugadores que han llevado a este equipo al éxito en los últimos años".

El homólogo de Carlo Ancelotti espera que el italiano pueda sentarse este miércoles en el banquillo, pese a no haber viajado a Londres con el equipo al ser positivo por covid-19.

Christian Pulisic, futbolista del Chelsea, explicó que la derrota del fin de semana fue muy dura, pero que quizás sea el toque de atención que necesitaban antes de medirse al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El futbolista estadounidense compareció ante los medios de comunicación en Stamford Bridge para repasar la actividad del conjunto inglés antes del partido de ida.

"El partido del fin de semana fue muy duro", dijo Pulisic, recordando el 1-4 ante el Brentford. "Pero quizás era el toque de atención que necesitamos para los partidos que vienen. Creo que los chicos sabrán darle la vuelta. Tenemos mucha confianza. No va a ser fácil, pero queremos ya saltar al campo y ganar un partido importante como este", consideró.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El estadounidense, que se entrenó por primera vez este martes, tras haber tenido unos pequeños problemas musculares, dijo estar ya al 100 % y, por lo tanto, Thomas Tuchel solo contará con las bajas de Ben Chilwell y de Callum Hudson-Odoi para la visita del Madrid. "Hemos pasado por momentos como este antes", aseguró, recordando el partido contra el Brentford: "Pero no es momento para pensar que perdimos el último partido. Aunque fuera un resultado loco, no es momento para montar en pánico. Lo utilizaremos como gasolina para salir adelante".