Simeone: "Nos está costando entrar rápidamente en octavos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro que este miércoles tienen un partido "importante" ante el Milan "como siempre pide la Liga de Campeones" y que para poder sacarlo adelante tendrán que estar "fuertes y comprometidos con lo que el equipo pida".

"Para nosotros todos los partidos son muy importantes y este no es la excepción, lo afrontaremos con la misma ilusión que cuando me presenté por primera vez con el equipo en Málaga", señaló Simeone este martes en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que quedan "pocos" de los que llevan nueve años seguidos jugando el torneo con el conjunto rojiblanco a la hora de manejar la presión que rodea al duelo. "Los demás no tanto y no están habituados a este tipo de partidos, al menos en nuestro equipo. Es un partido importante como pide siempre la Champions y tenemos que estar fuertes, hacer un buen partido y estar muy comprometidos con lo que el equipo pida", advirtió.

El argentino no desveló si jugará con defensa de tres o de cuatro porque por "las características" de los que jugadores que dispone lo puede "alternar". "Intentaremos elegir lo mejor y cuando arranque el partido se verá más claramente lo que haremos", apuntó.

"Tenemos un grupo de futbolistas donde muchos son importantes y les necesitamos a todos de la mejor manera. En San Siro sufrimos los primeros 20 minutos con la presión tras pérdida que ellos hacen muy bien y a ver si juegan de la misma manera y presionan alto, o nos esperan. Estaremos a expensas de lo que veamos y esperamos solucionar lo que toque", remarcó.

El 'Cholo' subrayó que la defensa ha sido "un poco la esencia" de su equipo. "A partir de ahí se construye lo que nace ofensivamente por el talento de los futbolistas que cada año vienen a mejorar lo que hacemos", afirmó, celebrando la vuelta de Stefan Savic. "Lleva muchos años aquí, tiene mucha jerarquía, personalidad y mucha seguridad. Todo lo que transmite le hace muy bien al equipo", admitió.

Por otro lado, indicó que le parece "complejo" comparar lo igualado que puede estar el torneo donde muchos grupos están aún sin resolver. "Ahora nos está costando más a nosotros entrar rápidamente en octavos, pero antes también parecía difícil", puntualizó.

Finalmente, Simeone se refirió al estado físico de Joao Felix, del que están esperando a que el golpe que tiene "le deje volver a entrenar con naturalidad". "Creo que ha tenido mejores momentos en el equipo que ahora, sobre todo cuando arrancó la pasada liga. Se estaba recuperando muy bien y estaba entrenando con ilusión", sentenció.

Koke: "Tenemos confianza absoluta en que si hacemos un gran trabajo podemos ganar al Milan"

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección confesó que "no" sienten ningún tipo de presión pese a lo mucho que se juegan este miércoles ante el Milan en la Liga de Campeones y resaltó que tienen "confianza absoluta" en que si hacen "un gran trabajo" tendrán opciones de sacar la victoria que necesitan.

"Sinceramente no (notamos la presión), tenemos ilusión, ganas y una confianza absoluta de que si hacemos un gran trabajo podemos ganar el partido y es lo que pensamos. Iremos a muerte con la idea que nos diga el mister", aseguró Koke este martes en rueda de prensa.

El capitán también dejó claro que no estarán pendientes de que lo que pase en Anfield entre el Liverpool y el Oporto. "Tenemos que pensar en nosotros mismos, tenemos una final mañana y sólo tenemos que pensar que tenemos que ganar", recalcó, mostrando plena confianza en la afición. "Nunca nos falla y creo que nunca lo van a hacer", expresó.

El madrileño no le da importancia a quien pueda jugar a su lado porque siempre se siente "cómodo con el que sea". "Toque lo que me toque, ya sea en el banquillo o en la grada yo voy a ayudar al equipo y ahí es cuando me siento cómodo, cuando jugamos todos en equipo, más allá del compañero que tengas al lado o los que jueguen. Tenemos que mirar en el colectivo", subrayó.





Finalmente, Koke tampoco se mostró preocupado sobre si jugará Ibrahimovic o Giroud. "Nos vamos a preocupar de nuestro trabajo. Son dos jugadores de mucha experiencia para ellos, pero tenemos nuestras claves y como defender juegue uno u otro o los dos", zanjó.