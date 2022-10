Simeone: "Hacer cuatro goles en Oporto habla muy, muy bien del estilo del Brujas"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó la dificultad que les espera este martes en la visita en la Liga de Campeones al Brujas belga, un rival del que se deshizo en elogios y del que dejó claro que "habla muy, muy bien de su estilo" el hecho de haber ganado a un equipo tan rocoso habitualmente como el Oporto por 0-4.

"Es un rival siempre difícil en su campo, con mucho empuje de su gente y cuenta con un grandísimo entrenador a día de hoy con un estilo muy bueno de juego, con mucho dinamismo, presión y un estilo ofensivo con mucha gente en campo rival. Eso le ha generado ganar tres ligas consecutivas y seguir compitiendo en la Champions, hacer cuatro goles en Oporto dice que su estilo es muy, muy bueno", advirtió Simeone este lunes en rueda de prensa.

El argentino aseguró que, tras pasar a un 4-4-2 el pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán, buscarán "el mejor" para este encuentro, aunque fue claro sobre estos cambios de esquema. "Vamos camino de once años ya aquí y no recuerdo un partido en el que no hayamos cambiado de esquema en el mismo partido o de partido a partido. No estoy haciendo nada que no haya hecho antes, siempre depende de lo que nos presente el rival y buscar soluciones", subrayó.

El 'Cholo', que esperará a ver cómo entrena Nahuel Molina para decidir su presencia en el once, también se refirió al buen partido de Mattheus Cunha en Sevilla, jugando escorado a la izquierda. "Es un jugador que viene haciendo méritos en los entrenamientos y al que estamos dando la oportunidad de jugar en una posición nueva pese a que lo había hecho en su equipo anterior", indicó.

"Decidimos intentar buscar una situación diferente dentro del equipo, en algo que ya reflejamos muy bien con Adrián y Diego Costa en diferentes partidos. Es una de las diferentes posibilidades que nos da el equipo y me gustó como lo hizo, puede ser importante para el equipo, aunque le vimos contenido porque tiene mucho más y con más tiempo y más partidos lo hará mejor", sentenció.

Koke: "Vamos a salir a ganar, sin pensar en el futuro"



El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, aseguró este lunes que su equipo saldrá "a ganar" este martes en Liga de Campeones contra el Brujas, líder de grupo, y que intentará no pensar en cómo pueda quedar la clasificación si no obtiene los tres puntos.



"Vamos a salir a ganar, intentar hacer las cosas bien" sin "pensar en lo que pueda pasar en un futuro", dijo Koke en la rueda de prensa previa al duelo contra el Brujas, que tiene seis puntos, tres más que el Atlético, y que visitará el Metropolitano la próxima semana en lo que se perfilan como dos partidos decisivos.



Koke apeló al buen juego mostrado por el Atlético este fin de semana en la victoria por 0-2 contra el Sevilla, en lo que calificó como "un grandísimo partido", aunque advirtió de que "no va a ser fácil" repetir la gesta en Bélgica porque "el Brujas va a apretar con su gente".



"Si ganamos mañana sería una alegría porque nos pondríamos primeros en el liderato", agregó el capitán, quien aseguró que pese a la sólida defensa del Brujas, que no ha encajado aún en Liga de Campeones, el Atlético "está capacitado para hacer goles".



"Tenemos gente arriba que decide partidos con goles, si está con esa frescura y esas ganas de hacerlo", agregó.



El capitán colchonero reconoció que la victoria en casa del Sevilla con tantos de Marcos Llorente y Álvaro Morata aporta "confianza".



"Ojalá nos enganche a todos para hacer bien las cosas y que sumemos y hacer un gran partido mañana", dijo Koke, quien reconoció que ir a remontar puntos a casa del líder no es ideal, pero "las cosas están como están. Obviamente, hubiéramos preferido venir aquí con seis puntos", subrayó.



Preguntado por el secreto para sumar 554 partidos con el Atlético y superar a Adelardo Rodríguez como jugador con más encuentros con la camiseta rojiblanca, Koke señaló que el truco es "pensar primero en el equipo".



"Esto es un deporte colectivo y no gana un jugador solo. Hay que pensar en el grupo para poder ganar y poder sumar. Es lo que he pensado siempre desde que era pequeñito, lo que me han inculcado mis padres, mis entrenadores y otros compañeros", aseguró.