Sale a la luz un nuevo vídeo de la tangana en el túnel de vestuarios del Wanda: Kyle Walker empezó la pelea

La resaca del Atlético de Madrid - Manchester City, que acabó con los ingleses sellando el pase a las semifinales de la Champions League tras empatar sin goles en el Wanda Metropolitano, está marcada por el incidente en el túnel de vestuarios tras el pitido final del colegiado en el que jugadores de ambos equipos se dijeron de todo con Sime Vrsaljko tuviendo que ser sujetado por miembros del staff rojiblanco para no agredir a Kyle Walker.

Ahora, ha salido a la luz un vídeo grabado por un aficionado justo a la entrada del acceso a los vestuarios en el que se puede ver toda la previa de la pelea, por qué se formó y qué fue lo que ocurrió para que Vrsaljko se enfadara de tal forma.

CITY & ATHLETICO BEEF?



Savic & Grealish have words entering the tunnel and Kyle Walker & Scott Carson weren't having any form of aggro from Athletico. #mcfc#AthleticoMadrid#UCLpic.twitter.com/TMtNOrf4NF