Zidane: "Creo que a este equipo se le ha infravalorado, da la vuelta a todo lo que se dice fuera"

Mañana es una de esas finales de 180 minutos

Sí. Es una eliminatoria. Hay ida y vuelta y está claro que nosotros sabemos que hay ida y vuelta y para nosotros lo más importante es mañana. No estamos mirando más allá del partido de mañana.

¿Precipitada vuelta de Hazard? ¿Aprendido algo?

Al final lo hemos hablado muchas veces y lo importante es que Eden esté tranquilo por su vuelta. Lo importante es que esté totalmente recuperado. No creo que su vuelta fuera precipitada. Si el jugador está bien, lo queremos con el equipo. Ahora vamos a hacer las cosas poco a poco.

Racismo…¿si le sucede a algún jugador suyo?

Lo que te puedo es…que el racismo es tolerancia cero. Ayer no sé lo que pasó, no estuve ahí. Antes de todo está el respeto hacia la persona y eso es lo más importante.

¿El partido más importante del año?

Sí, porque es el siguiente. Es muy importante, pero como fue el de Eibar. Ahora nos toca Champions y solo pensamos en este partido.

Aspiraciones de Liga y Champions…¿de ganar algo sería especial? ¿por muerto antes de tiempo?

Creo que sí. Nosotros nos merecemos…confío mucho en mi equipo, sé lo que puede dar. Eso no lo podemos cambiar. Tenemos que hacer nuestro trabajo cada día. Este equipo da mucho la vuelta a todo lo que se dice fuera. Nunca damos las cosas por perdidas. Hasta que haya esperanza, hay vida y estamos vivos en las dos competiciones y vamos a luchar. Tuvimos momentos complicados, pero tenemos que seguir peleando.

¿Mejor Hazard en lo que resta de temporada?

Necesitamos a todos los jugadores, siempre. Será un problema hacer el equipo, pero me gusta tener a los jugadores, sanos, bien…Espero recuperar a Eden cuanto antes. Hemos recuperado jugadores y nos faltan algunos y espero antes de final de temporada a todos.

¿Qué se necesita para jugar al lado de Benzema?

Todos los jugadores que están aquí se han ganado el derecho de estar aquí y son los mejores y entienden muy bien a Karim y Karim a todos los demás y es lo que está pasando en el campo. Hay mucha química entre ellos.

¿Te has fijado en algo de Klopp?

Es un gran entrenador. Hace mucho que entrena. Ha hecho un gran trabajo, pero cada uno tiene sus cosas. No tengo que hacer sus cosas ni él como yo. Me fijo en todos los entrenadores, me gusta saber y aprendí mucho cuando estuve haciendo el curso.

¿Bajas del Liverpool?

No sé si serán debilidades, pero tienen otros jugadores que pueden suplir. Tenemos muchas bajas pero la fuerza está en nuestro equipo y es lo que creo

¿Peligro del Liverpool?

Es un equipo completo, alguien te dirá los tres de arriba, y es verdad, pero es un equipo muy sólido. Metería el conjunto que tiene. Tenemos que estar atentos a todos.

¿Pasado 2018?

No pensamos en eso. Es un partido diferente para ambos equipos y lo tenemos que tomar como tal y preparamos un partido diferente.

¿Entrenar a Salah?

No es mi jugador ahora. Disfruto cada día del momento. Me preocupa solo jugar contra jugadores como Salah.