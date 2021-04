Varane: "¿Seguir en el Real Madrid? Hay que tener la concentración en los partidos que tenemos por delante"

El defensa del Real Madrid Raphaël Varane ha asegurado que deben "encontrar la solución para hacer más goles" en este final de curso, empezando por el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de este martes frente al Chelsea, ante el que deben "defender juntos y dejar pocos espacios", y ha afirmado que el mundo del fútbol debe estar "unido" y "hablar" para tratar de "solucionar" los problemas a los que se enfrenta.

"Sabemos que es una temporada muy difícil y muy exigente a nivel físico. Tenemos fortaleza defensiva porque trabajamos todos, ofensivamente tenemos jugadores de calidad y siempre podemos crear peligro. Tenemos que encontrar la solución para hacer más goles. Confiamos en nuestros jugadores y en cualquier partido podemos hacer daño. Podemos hacer más en los 30 últimos metros, ser más verticales. El físico es muy importante, hay que tener frescura para molestar al rival", declaró en rueda de prensa.

Además, el central francés sabe que "los detalles son muy importantes" en estas eliminatorias. "Tenemos que prepararnos bien para hacer un partido muy completo. Tenemos que darlo todo en el campo para tener un buen resultado", advirtió. "El Chelsea es un equipo muy completo, tiene jugadores de calidad distinta arriba. Lo importante es que nos adaptemos bien. Tienen velocidad arriba, juego aéreo, capacidad para tener más espacios, pueden crear peligro en cualquier momentos del partido. La mejor manera es defender juntos y dejar pocos espacios", analizó.

Por otra parte, Varane no quiso hablar de un posible arbitraje adverso por el apoyo del club a la Superliga europea. "Estamos focalizados en lo que controlamos. Tenemos que tener nuestra concentración en lo que podemos hacer. Lo demás, no lo controlamos", explicó, antes de hablar de los problemas a los que se enfrenta el fútbol.

"No estamos enfadados. Estamos en un momento en el que el fútbol se enfrenta a muchas preguntas, tenemos cosas por mejorar. Cuando hay un problema, la mejor manera de superarlo es hacerlo de forma unida. Tenemos que mejorar cosas, el calendario es un tema importante y complejo. La mejor manera de solucionar las cosas es hablar, y el mundo del fútbol tiene que estar unido", señaló.

En otro orden de cosas, confesó que está siendo "una temporada especial para todos, difícil, con muchos partidos". "He podido descansar en casa con el COVID, pero siempre intento mejorar. Tengo 28 años y cada año es un aprendizaje. Intento tener un juego más completo y ayudar a mis compañeros. He jugado mucho. Nos queda poco y tenemos la ilusión de terminar bien esta temporada; nos quedan 15 puntos en Liga y estamos en semifinales de 'Champions'", subrayó.

Sobre los cambios de sistema del equipo blanco, reconoció que le "gusta mucho el reto de adaptar" su juego, y no quiso hablar de su futuro. "Si tengo un mensaje es que tengo el compromiso al 100% con el equipo. Estoy concentrado en darlo todo en el campo. Estoy focalizado en el final de temporada. He ganado cuatro 'Champions', me da mucha ilusión y siempre quiero competir", señaló. "Tengo el foco puesto en el final de temporada. Estamos en un momento muy intenso y tenemos que tener toda la concentración en los partidos que tenemos por delante", expresó.

�� @raphaelvarane: "Tenemos que darlo todo en el campo para obtener un buen resultado."#UCLpic.twitter.com/ZWVeGhonHM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2021

Por último, valoró el estado de forma del belga Eden Hazard. "Está muy motivado. Jugar unas semifinales de 'Champions' anima a cualquiera, pero si juegas contra tu antiguo club, motiva más. Eden tiene una gran calidad y tiene ganas de demostrarlo en el campo y de ayudar al equipo", concluyó.