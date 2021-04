Klopp: "No hay problema con que digan que el Real Madrid es el favorito"

El entrenador del Liverpool inglés, Juergen Klopp, asumió sin problemas "el papel de aspirante" de su equipo en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones 2020-2021 ante el Real Madrid, y remarcó que están "diseñados para este tipo de partidos" y que tampoco lo ve "como una revancha" de la final de la competición de 2018 porque "desde entonces pasaron muchas cosas".

"He escuchado desde fuera que ya todos dicen que el Real Madrid es favorito, genial, no hay problema con eso. Están acostumbrados a ese papel y no tenemos ningún problema con el papel de aspirante", apuntó Klopp en rueda de prensa. El alemán se refirió a la final de 2018 en la que sus "25 minutos realmente buenos nunca fueron suficientes". "Pero era un momento diferente, un lugar diferente, desde entonces pasaron muchas cosas. Nos sentimos en bien en nuestra situación, pero sabemos que nos enfrentamos a un rival difícil", expresó, que cree que en aquel duelo el guión pudo cambiar con la lesión de Salah porque el Real Madrid "comenzó a dominar el juego".

"Nuestro equipo está diseñado para este tipo de partidos", advirtió. "La motivación es muy alta porque es la Champions y queremos pasar a la siguiente ronda. Jugamos contra el Real Madrid, pero eso no tiene nada que ver con 2018", añadió.

En este sentido, recordó que cuando fue el sorteo se acordó del partido de Kiev y se mostró irónico con la acción de Sergio Ramos y Salah. "Lo dije después del partido, si alguien me preguntara en una rueda de prensa una semana o un mes después si invitaría a Sergio Ramos a mi 60 cumpleaños, le habría dicho que no", comentó.

"Para nosotros fue una noche extraña, pero es completamente normal y fue hace mucho tiempo por lo que no puedo recuperar ese sentimiento, ese enojo o lo que sea, así que ni siquiera lo intento. Lo que intento es preparar a mi equipo para demostrar lo buenos que somos como equipo de fútbol en una temporada extraña y difícil para nosotros. Y si somos mejores que el Real Madrid o marcamos más goles, entonces pasaremos, y si no, lo hará el Real Madrid", remarcó, dejando claro que esta eliminatoria "no es una revancha".

Klopp ve a los de Zinédine Zidane "sobresalientes" y "en un muy buen momento". "Sí, Ramos está lesionado, Carvajal no está, pero es un equipo realmente bueno y con mucha experiencia. Si alguien sabe cómo ganar la Liga de Campeones, es el Real Madrid. Somos su rival y creo que deberíamos intentarlo como es debido", afirmó.

"Tampoco tiene nada que ver con nuestra situación en la Premier, donde nos sentimos bastante bien en este momento. Tuvimos buenos partidos antes del parón internacional, hicimos un muy buen partido después del parón internacional y ahora esperamos poder mantener ese impulso. Eso sería muy útil porque deberíamos jugar mejor y hacer un partido realmente bueno porque de lo contrario no tendremos ninguna oportunidad", admitió el germano.

Sobre la mejora defensiva, con tres partidos consecutivos sin encajar, cree que el haber jugado con la misma línea atrás "es una razón, pero no la única". "Ayuda enormemente si trabajan más tiempo juntos y juegan más tiempo juntos. El Real Madrid será una prueba adecuada porque exige organización defensiva y podemos demostrar que estamos en el camino correcto", subrayó.

"¿Zinedine dijo algo sobre la alineación en la conferencia de prensa?", señaló irónicamente sobre si tenía previsto alinear juntos a Mané, Salah, Firmino y Diogo Jota. "Se veía bien contra el Arsenal, ¿eh?Se veía bien en la primera mitad al menos contra el Manchester City también. Habrá un momento en el que lo intentaremos, veremos", concluyó.