Ancelotti: "No ganas una Champions solo por el corazón"

El regreso de Casemiro

La ausencia de Casemiro en el duelo del Etihad provocó numerosos desajustes defensivos que costaron ocasiones y goles al Real Madrid ante el Manchester City. Su regreso es un alivio para su compañero Luka Modric y su técnico Carlo Ancelotti, que junto a los elogios a Vinícius y Rodrygo, resaltaron el poder de los jugadores brasileños en la Liga de Campeones.

"La vuelta de Casemiro significa mucho", admitió Modric que añoró mucho la figura de su compañero en el duelo de ida de las semifinales de 'Champions'. "Es una pieza muy importante para nuestro juego, es fundamental. Será muy bonito tenerlo otra vez con nosotros. Seguro que nos va a ayudar a corregir los errores que hacemos porque siempre está para corregir lo que no hacemos bien en el campo", explicó.

Enfocando más al colectivo, Ancelotti coincidió con el análisis de Modric, convencido de que con la presencia de Casemiro, que se perdió la ida por un problema muscular, su equipo corregirá errores cometidos en el Etihad Stadium.

"Casemiro nos va a ayudar, su vuelta refuerza el aspecto defensivo, que lo tenemos que mejorar, el compromiso colectivo. Es un aspecto muy importante, moverse mejor como bloque, ser más compactos, evitar problemas cuando centran. Lo hemos trabajado y se va a ver mejoría", manifestó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid, enfocando la fase ofensiva del juego, volvió a conceder mucha importancia a Vinícius Junior. Analizó la buena evolución del futbolista brasileño en la definición, como demostró ante el Manchester City marcando un tanto clave que mantiene al equipo con vida en la eliminatoria.

"Esta temporada no ha cambiado su posición, juega en banda como el pasado, lo que ha mejorado Vinícius es la finalización. Es mucho más frío y tranquilo. Se toma el tiempo para tomar la decisión justa. Es un aspecto técnico, no táctico. El jugador ha madurado, yo le he dado la confianza de meterlo. Salvo los primeros partidos, es de los jugadores que más ha jugado y la confianza que le he dado le ha permitido ser más maduro en la toma de decisiones", analizó.

El tono brasileño de las comparecencias se cerró con las palabras cariñosas de Modric hacia Rodrygo, que llega en su mejor momento de la temporada al partido tras marcar cuatro goles en sus cuatro últimos partidos.

"Rodrygo es un chico muy bueno y especial, tenemos una relación muy bonita, como él ha dicho padre e hijo porque su padre tiene mi misma edad y por eso me tiene que escuchar. Es un jugador muy bueno y me alegro porque lo está haciendo muy bien, es humilde, con los pies en el suelo, ayuda mucho al equipo cuando juega".

"No podemos ganar solo por corazón o el empujón del Bernabéu"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió que el éxito de su equipo se debe a aspectos como "el compromiso colectivo" y el fútbol que practica, descartando que hayan remontado eliminatorias ante clubes de la entidad de PSG y Chelsea, o que puedan remontar al City "solo por corazón o el empujón del Bernabéu".

"Se van a enfrentar dos equipos de gran calidad pero distinta. Si llegas a una semifinal, a una final o ganas la Champions no es solo por el corazón. Es tan importante como la personalidad que te permite mostrar la calidad que tienes, pero hay aspectos como la calidad individual o el compromiso colectivo que se necesitan para llegar a la final. Solo con una parte de esto no te permite tener éxito. No podemos ganar solo por corazón o el empujón que dará el Bernabéu", aseguró.

Ancelotti ve a su equipo "concentrado y motivado", sin un ápice de relajación tras la conquista de LaLiga y la celebración del pasado sábado. "Tenemos un reto importante, la gran oportunidad de jugar otra final de Champions. Hay muy buen ambiente, conocemos la dificultad que tendrá el partido pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar".

Confirmó el técnico italiano la baja de David Alaba por su lesión muscular y a Nacho Fernández como el sustituto en el once. "No tengo dudas porque Alaba no pude jugar, no está listo para el partido. Puede ser un partido largo, no es tan importante quién va a empezar sino quién lo va a terminar".

El cambio de piezas en el centro de la defensa no afectará a su equipo, defendió Carlo. "No cambia, el trabajo defensivo es colectivo. Alaba es una pieza importante pero también Nacho lo ha hecho muy bien, tiene experiencia y lo va a hacer bien mañana".

De sus palabras se puede pensar que de inicio Ancelotti apostará por la presencia de un cuarto centrocampista con la entrada de Fede Valverde. "El partido tiene que ser bloque bajo mejor que en la ida y la presión bien hecha para evitar pases entre líneas y transiciones. No vamos a plantear un partido con bloque bajo aunque haya momentos que tendrá que serlo, como en otros, iremos a presionar arriba y fuerte. Necesitamos un partido completo".

Para el técnico madridista "no va a influir la historia" y espera un partido "muy distinto" al del Etihad Stadium. "Ellos tienen ventaja y nosotros tenemos que hacerlo mejor. Es muy difícil pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Lo podemos hacer".