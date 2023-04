Ancelotti: "Este club es el rey de la competición y nosotros somos una pequeña parte de esta historia"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que le enfrentará este martes al Chelsea. El equipo blanco llega con un 2-0 de ventaja del partido de ida y, a pesar de estar a once puntos del liderato del Barcelona en Liga, tiene claras opciones de volver a pasar a las semifinales.

Sobre el estado de ánimo de los jugadores, Ancelotti afirmó que "estamos bien, motivados, como siempre. Son partidos importantes en una competición importante; tenemos que jugar un partido completo porque quedan noventa minutos y todo puede pasar. No pensamos que es fácil y los jugadores lo saben perfectamente".

Ancelotti y su once titular

En los últimos partidos importantes, Ancelotti se ha decidido por el mismo once titular pero reconoce que puede haber cambios por el gran nivel de los suplentes: "El once titular es difícil decirlo porque puede ser que los que no juegan mucho hacen un partido muy bueno y me cambian la idea. Esta plantilla me hace cambiar la idea muchas veces; pensar en once es faltar el respeto a los que juegan menos pero que lo hacen muy bien. Camavinga puede jugar de lateral izquierdo. Si Nacho no juega le puede afectar, y a Ceballos, Asensio y a todos los que no juegan. ".

El entrenador italiano fue preguntado por el horario del partido, después de que Xavi Hernández dijera tras empatar ante el Getafe que el Barcelona estaba más acostumbrado a jugar de noche: "Para nosotros lo importante es jugar al fútbol. Hay equipos más acostumbrados a jugar por la tarde y otros por la noches, pero es un calendario que te exige estar siempre preparado para jugar a cualquier hora".





Ancelotti también habló sobre la exigencia del club y su futuro: "En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, que no es ganar siempre sino competir hasta el final. Vamos a competir, a lo mejor jugamos otra semifinal, pero tenemos que ir a paso a paso. Si llegamos a la semifinal lo hemos hecho bien por segundo año consecutivo porque es la competición más importante del mundo. Este club es el rey de la competición y nosotros somos una pequeña parte de esta historia del club que ha ganado catorce veces esta competición. Tengo contrato hasta 2024 y me gustaría quedarme en el Real Madrid".

Por último, Ancelotti reconoció que no vio la rueda de prensa de Joan Laporta sobre el 'Caso Negreira': "No he visto la rueda de prensa porque estábamos viajando; es un asunto bajo investigación y no opino".

Bellingham... Es un jugador del Dortmund y no me gusta hablar de jugadores de otro equipo.