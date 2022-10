Xavi: "No es un partido definitivo, pero sí muy importante"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el encuentro de la Liga de Campeones de este martes contra el Inter de Milán "no es un partido definitivo, pero sí muy importante para el devenir del grupo C" y las opciones de su equipo para disputar los octavos de final de la competición.



En la rueda de prensa previa al partido celebrada en el estadio Giusseppe Meazza, el técnico egarense instó a sus futbolistas a tener "personalidad" para afrontar los dos partidos consecutivos "vitales" contra el equipo italiano.



Precisamente sobre el Inter, Xavi calificó que el mal momento por el que pasa en la Serie A "no es significativo" y avisó que se trata de "un rival muy fuerte, muy difícil" con un bloque que juega con un sistema, en su opinión, "nuevo" para el Barça con "dos puntas" en ataque.







"Si juegan con dos puntas, creo que a mí me sobra un defensa. Veremos mañana cómo jugamos. Podemos reforzar más el centro del campo. Tenemos que arriesgar, y esa es nuestra filosofía. No debemos dejar correr al Inter, que es un rival directo, muy vertical, y físico. Intentaremos mostrar personalidad, ser valientes", analizó.



En este sentido, Xavi tiene "la idea bastante clara" de lo que su equipo debe hacer en el Giusseppe Meazza, donde puntualizó que quiere "dominar, tener el balón, jugar en campo contrario" en "un partido no definitivo, pero muy importante para el devenir del grupo".



"No solo tenemos que demostrar que somos mejores con el juego, también en el marcador. Tenemos que mostrar mucha personalidad mañana desde el primer momento", insistió.

"Llegamos en un buen momento, pero no creo que seamos favoritos"

El defensa del FC Barcelona Marcos Alonso ha asegurado que el equipo llega "en un buen momento", como líder de LaLiga Santander, al partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, pero no cree que sean "favoritos" ante un rival "bien trabajado tácticamente, muy físico y con calidad arriba".

"Sabemos que es un partido importante. El Inter es un gran equipo, bien trabajado tácticamente, muy físico y con calidad arriba. Llegamos en un buen momento y sabemos de la importancia de los tres puntos. No creo que seamos favoritos, el Inter es un gran rival y será un partido difícil", declaró en rueda de prensa.





En este sentido, explicó que deben "estar muy concentrados" en el Giuseppe Meazza. "Llegamos en un buen momento. Es un poco pronto para hablar de candidatos a la 'Champions'", indicó. "Tenemos equipo para pelear por todo, la motivación y el deseo están ahí, hace falta trabajar y plasmarlo en el campo. Estoy seguro de que llegarán buenos resultados", señaló.