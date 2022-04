Marcos Llorente: "Ningún equipo sale a empatar, saldremos a competir"

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, pasó revista ante los medios en el Etihad Stadium antes de medirse al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"El equipo está con ganas, con ambición, es un partido importante, es un rival muy difícil, muy complicado, que ha hecho grandes años. Nos va a poner las cosas muy complicadas. El equipo tiene las ideas claras y mañana va a salir un gran partido seguro", explicó Llorente.





???? ?????????? ???? ????????????



??? @MarcosLlorente habló antes del #ManCityAtleti:



?? ?El equipo está con ganas, con ambición, sabemos que es un partido importante ante un rival muy difícil?. — Atlético de Madrid (@Atleti) April 4, 2022

Simeone: "No tengo ninguna duda de que el Manchester City tiene mejores futbolistas que nosotros" En la particular 'porra' de Simeone para la Champions, "el City y el Bayern parten, por las características de sus jugadores, con más opciones". 04 abr 2022 - 19:41



"Sin más", respondió el centrocampista español sobre el supuesto favoritismo del City. "No me fijo en ese tipo de detalles. Yo sé lo que tengo que hacer mañana y el equipo también".



"Ahora hemos tenido una buena racha en liga, queríamos victorias. Los equipos durante el año pasan por rachas malas y por rachas buenas. Ahora hay que aprovechar que estamos en una muy buena".



Sobre el hecho de jugar la vuelta en casa, a diferencia de lo que ocurrió ante el Manchester United, Llorente no cree que vaya a tener influencia en su planteamiento.



"No creo que ningún equipo salga a empatar. Nosotros vamos a salir a competir", añadió.