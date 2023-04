Lampard: "El Bernabéu es un sitio especial donde todo puede suceder"

El inglés Frank Lampard, entrenador del Chelsea, quiso olvidar la remontada que sufrió su actual equipo la pasada temporada en un Santiago Bernabéu donde, consideró, "todo puede suceder" ya que "es un sitio especial".



"Creo que cada año en el fútbol trae una historia nueva. El año anterior el Chelsea tuvo más éxito. El partido contra el Real Madrid fue increíble. He estado viendo partidos del Real Madrid y los jugadores tienen que entender que este es un club y un sitio especial y todo puede suceder. Hay cosas que no podemos controlar. No quiero centrarme en el año pasado y sí en lo que podemos controlar", comentó Lampard en rueda de prensa.



"Sólo ha habido una vez en mi carrera aquí y recuerdo el tamaño del estadio. Nuestros jugadores son jóvenes y hay algunos que han conseguido muchas cosas. No creo que sea completamente nuevo para ellos. El nivel sube en este momento de la competición y tenemos que creer que podemos tener el nivel adecuado con la presión", añadió.









"El Real Madrid es favorito y entiendo por qué, hay dificultades en nuestra temporada. Pero esto no es lo importante. Es un reto interesante para nosotros y la presión no me preocupa, tienes que gestionarla si eres un gran jugador y estás en un gran club", aseguró.



"Tenemos que entender las fortalezas del Real Madrid a nivel de calidad individual y con la posesión. Hay que ser uy disciplinados en la forma que jugamos. El Real Madrid suele marcar y tenemos que ser defensivamente buenos en ese sentido y a la vez creer en nuestras propias fortalezas para que nuestros jugadores crean en nuestras ideas", completó.

"Miedo no, respeto sí"

El centrocampista argentino se fijó en el Chelsea que ganó la 'Champions' hace 11 años como ejemplo. "Frank habló con el grupo y dijo que mantengamos la cabeza siempre porque el Chelsea es un club histórico muy grande y que lo íbamos a sacar adelante. Y que cuando ganaron en 2012 estaban en un mal momento futbolístico y son un ejemplo para nosotros", explicó.





Además, consideró el Mundial ganado con Argentina como un gran aprendizaje para este tipo de partidos. "Los momentos adversos en el fútbol siempre los hay. En el Mundial sirvió de aprendizaje para mantener la cabeza firme. Holanda nos empató el partido en los últimos minutos, fuimos a la prórroga... ero mantuvimos el foco y me dejó una gran enseñanza de nunca darse por vencido", aseguró.