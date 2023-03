Klopp: "El Real Madrid puede oler la sangre, pero tenemos confianza"

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, cambió su discurso de Anfield tras caer 2-5 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y antes de la vuelta en el Santiago Bernabéu prometió lucha ante un Real Madrid al que mostró máximo respeto, al recordar las dos finales perdidas de las que aprendió.



"El Real Madrid puede oler la sangre pero tenemos confianza. Ellos son enormes, han ganado muchos partidos los últimos años y no hay nada negativo que les tumbe, es admirable. La forma de la que juegan es diferente a la nuestra, atacamos diferente", afirmó en la sala de prensa del Bernabéu.



"Tienen todo mi respeto, es un equipo fantástico. Esta generación de jugadores es increíble. Modric puede seguir jugando hasta que tenga 45 años, a Kroos le queda mucho, Benzema tiene para dos o tres años más, y tienen buenos jóvenes. Es un buen equipo ante el que hemos aprendido lecciones. Perdimos finales y eso te hace más fuerte. El Real Madrid me ha dado varios momentos difíciles con los que he aprendido", añadió.



Klopp modificó el discurso derrotista de Anfield para pasar a pelear por el mínimo ápice de posibilidad que tenga su equipo de golear al Real Madrid y superar la eliminatoria.





El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, asiste a una rueda de prensa en la previa del encuentro de vuelta de octavos de final de la UEFA Liga de Campeones ante el Real Madrid.EFE





"Hace tres semanas dije que el Real Madrid con este resultado iba a pasar a cuartos, pero ahora pienso que hay un partido por jugar y aunque haya un uno por ciento de posibilidad, me gustaría intentarlo. Nos enfrentamos a un oponente muy fuerte al que queremos ganar, es difícil pero posible. Respetamos mucho la competición y al Real Madrid como para no desear que llegue el partido. Estamos deseando jugar", dijo.



El Liverpool protagoniza una temporada tan irregular que su técnico admite que son capaces de protagonizar malos partidos pero también alguno para el recuerdo, como los siete que endosó al Manchester United que sirven de inspiración para el Bernabéu.



"Si somos capaces de sorprender negativamente podemos ser capaces de hacerlo positivamente. No venimos a decir, Real Madrid ten cuidado, pero venimos a ganar el partido y para ello hay que jugar bien. Jugando normal no será suficiente. ni siquiera para vencer el partido", manifestó.

"Hay que tener cabeza fría"

Fabinho, centrocampista brasileño del Liverpool, se rindió al momento que protagoniza su compatriota Vinícius Junior, y antes del partido de vuelta de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, le calificó como "el principal jugador" a vigilar.

Fabinho mostró la mentalidad con la que los jugadores del Liverpool encaran la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones tras perder 2-5 en Anfield, con el deseo de mostrar su estilo de fútbol para derrotar al Real Madrid y ver las posibilidades de remontada de la eliminatoria durante el partido.