Guardiola: "Lo hemos dado todo, hemos hecho un buen partido y en una semana iremos a Madrid"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró "satisfecho" tras la victoria frente al Real Madrid (4-3) en la ida de las semifinales de la Champions y recordó que "dan igual los goles de ventaja" para la vuelta porque jugarán en el Bernabéu con sus estilos y "sin pensar en la final".

"Creo que ha sido un partido fantástico de los dos equipos. Hicimos muchas cosas buenas, pero desgraciadamente encajamos tres goles y podríamos haber marcado más. Hicimos un partido fantástico contra un equipo increíble, un partido muy bueno, pero hay que cosas que no voy a analizar, eso lo tenéis que hacer vosotros", indicó Guardiola.







"Lo hemos dado todo, ya sabemos contra qué equipo jugábamos, y en una semana iremos a Madrid. Sabemos que será muy difícil la vuelta, pero lo intentaremos, eso seguro", sentenció Guardiola, que rechazó estar "arisco" con los medios en las preguntas en castellano. "Ustedes me preguntan y yo respondo. Hace 12 ó 13 años que soy entrenador y siempre lo he hecho así", comentó.

Sobre el partido, el entrenador catalán puso el acento en virtudes del Real Madrid. "Presionaron muy bien y con mucha fuerza. Nosotros estamos muy orgullosos. Vamos a Madrid a intentar ganar el partido. Lo que hemos hecho con y sin el balón... no puedo pedir más a los jugadores", aseveró.

"Enhorabuena a Carlo Ancelotti y a su equipo porque son muy buenos. La amenaza que tienen siempre está ahí, pero hemos visto que podemos estar ahí", recordó el técnico 'citizen' antes de ser preguntado por la vuelta en Madrid y la ventaja de un tanto tras el 4-3 de este martes.

El técnico de Santpedor dijo que "independientemente" del resultado es "raro resolver la eliminatoria a un partido" al ser cuestionado por las numerosas ocasiones que no lograron marcar. "Intentaremos acercarnos más a lo que hemos hecho hoy. Queremos vernos en un escenario tan imponente como es el Santiago Bernabéu y poder hacer una buena actuación", subrayó.





"Eso es lo que quiero meter a los jugadores en la cabeza, no que piensen en la final. Esto lo digo por mi experiencia en el pasado que he tenido, por el ambiente y desde que era jugador de fútbol. O haces tú muy buenas actuaciones y eres tú es que no hay ninguna opción", avisó.

"Da igual la ventaja conseguida, da igual si vas con un gol de ventaja, con dos, con tres o con cuatro. Por otro lado, cuando quieres una final de la Champions tienes que superar estos momentos. El Real Madrid siempre es el Real Madrid en su estadio", finalizó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado