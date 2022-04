Courtois: "Cuando nos pitaron los penaltis en Valencia nadie dijo nada"

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, admitió este martes que está seguramente "en el mejor momento" de su carrera, algo que espera plasmar en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, un cruce "diferente" al del año pasado en semifinales y con un rival al que parece que le está ""costando un poco más" jugar bien por su actual situación institucional, pero que es "un buen equipo con muy buenos jugadores".

"Esta eliminatoria es diferente a la del año pasado. No había afición y eran semifinales, es una nueva temporada y otro partido, el de ida, y creo que estamos todos muy bien y con muchas ganas. Sabemos lo que nos jugamos y vamos a dar todo para poder ganar y poniendo la intensidad adecuada", expresó Courtois en rueda de prensa previa al choque.

El internacional cree que "el Chelsea es más o menos lo mismo" del año pasado, aunque en aquella ocasión "tenía una dinámica en la que estaba jugando muy bien y con muy buena racha". "Este año a lo mejor le está costando un poco más por su situación (institucional), pero es un buen equipo, con grandes jugadores, mucha intensidad y profundidad"









El guardameta dejó claro que es el míster el que "decide" el planteamiento que pondrán en liza, aunque "puede hablar con algún jugador importante para ver su opinión. "Podemos poner un cuarto centrocampista, pero depende de la idea de lo que queramos jugar, si presionar más o menos, tener el balón o atacar más los costados. El míster tiene un plan y es lo que entrenamos estos días", advirtió.

En este sentido, no ve "un gran problema" que Carlo Ancelotti no pueda estar en el banquillo por el coronavirus como ya pasase en Balaídos porque la plantilla sabe "bien" lo que quiere y el italiano "cuenta con un gran equipo de técnicos".







El internacional se refirió al dubitativo momento que atraviesan y algunas críticas recibidas, achacándolo a que "eso pasa siempre en el Real Madrid". "Aunque lleves una racha de diez victorias seguidas, pierdes uno y empatas otro y las hay, pero no es un problema, sabemos donde estamos y que no hemos ganado la Liga ni estamos en la final de la Champions. Sólo hemos ganado la Supercopa y estamos con ganas de más trofeos, hay confianza plena en todo el equipo", se sinceró.

El de Bree aseguró que están haciendo "una buena temporada" y quiso restar importancia a las críticas por los arbitrajes como el de Balaídos. "Con diez repeticiones siempre va a haber dudas. El fútbol mueve mucho y nunca algo es sí o no, siempre hay una parte gris donde el árbitro debe decidir", recalcó.

"En Valencia (la temporada pasada) tras cuatro penaltis no escuché nada porque era en contra y ahora se dice que ganamos sólo por los árbitros y no es así. Estamos haciendo una gran temporada, atacamos mucho el área rival con jugadores hábiles y es normal que haya penaltis, no siempre tiene que ser una gran falta para que lo sea y eso nos ha pasado en contra también", zanjó.









Mantiene la fe en Hazard

Thibaut Courtois lamentó la ausencia de Eden Hazard en Stamford Bridge y que no hayan podido reencontrarse juntos con la afición del Chelsea y afirmó que sigue "confiando" en que su compatriota saque a relucir su mejor versión la próxima temporada.

"Le habría encantado estar aquí, era un partido muy especial para él", aseguró Courtois en rueda de prensa sobre Hazard, que fue ídolo y referente del Chelsea, antes de volver a medirse a su exequipo en el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Es una pena que no pueda estar, pero sigo confiando en que todavía puede aportar mucho al Real Madrid. Los partidos que ha jugado esta temporada se ha notado mucho su calidad y nos ha ayudado mucho", manifestó.