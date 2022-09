Rüdiger: "Es normal querer hacerle faltas a Vinicius, yo también lo hice"

El central alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, aseguró en la rueda de prensa previa al partido contra el Leipzig (miércoles 21.00h) que entiende que los rivales quieran hacer faltas a Vinicius, un asunto controvertido tras el partido contra el Mallorca. El ex del Chelsea afirmó que él también se ha visto en esa situación.

"Vinicius es un gran jugador, eso hace que haya algunos oponentes a los que les gusta lastimarlo. Yo también quería hacerle faltas cuando jugué contra él el año pasado con el Chelsea, porque es así de bueno", se expresó el central del conjunto blanco en rueda de prensa.

Además, señaló que la responsabilidad de cuidar al jugador brasileño recae en los colegiados. "Al final, creo que los árbitros son responsables de eso y deberían de cuidarlo, porque Vinicius solo hace su trabajo y trata de hacer lo mejor para nosotros", afirmó Rüdiger.

También habló de unas declaraciones de Neymar, en las que aseguraba que daba miedo. "No sé si asusto a alguien. Me gusta jugar agresivo, pero mis estadísticas demuestran que no he sido expulsado en los últimos cinco años. Solo estoy tratando de jugar al máximo, pero siendo limpio", afirmó el jugador blanco.

Sobre su adaptación, Rüdiger aseguró que se comunica con sus compañeros en el campo en español. "Siempre es importante expresarme en el campo, y hablar con mis compañeros de equipo para hacernos la vida un poco más fácil a todos. Para ser honesto, hablo español en el campo y bueno, creo que todos me entienden", contó con tono de humor Rüdiger.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Aparte de defender, también marco goles"

Otro de los temas que trató fue la cantidad de goles que puede aportar al Real Madrid a balón parado, tras estrenarse contra el Mallorca: "Es uno de mis atributos, me gusta marcar goles con la cabeza. Tengo cierto tamaño, cierto poder en el balón parado. Aparte de defender, también trabajo en marcar goles y también goles importantes en una temporada. Este año quiero más".

Sobre su adaptación, fue contundente y aseguró que ha sido la "más cómoda" que ha tenido en toda su carrera. "Es una sensación estupenda la de marcar. El público es genial, y poder aportar algo al equipo para que gane el partido es fantástico. Todos sabemos que el Leipzig es un buen equipo, y si vuelvo a marcar sería genial. Espero que pueda volver a tener esa sensación si juego", afirmó Rüdiger.