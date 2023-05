La opinión de Rooney que incendiará al madridismo: "El City no solo vencerá..."

La próxima semana regresa la Champions League después de unas semanas de partidos de LaLiga y tras la final de la Copa del Rey de este pasado sábado.

Y el regreso de la Champions está marcado por el duelo de semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City. La primera batalla entre ambos equipos será el próximo martes en el Santiago Bernabéu (21h).

El exjugador inglés, Wayne Rooney ha dejado una interesante reflexión sobre esta eliminatoria en una columna de opinión este domingo en The Times.

Para Rooney, "el Manchester City no solo vencerá al Real Madrid en la semifinal de la Champions League, sino que los machará". A pesar de ser tan contudente, el ex del United también reconoce que el equipo blanco en la Champions es capaz de hacer cualquier cosa: "Por supuesto, puedo estar equivocado. No hay mejor equipo para desmentir argumentos en su contra que el Madrid de Carlos Ancelotti en la Champions, pero creo que el City es tan bueno que está en otro nivel".

En ese artículo en The Times, Rooney apunta que "desde el comienzo de la temporada, sentí que esta sería la campaña en la que Pep Guardiola finalmente conquistaría Europa con el City y el increíble fútbol que ha jugado su equipo en los últimos dos meses, y la forma en que están alcanzando su punto máximo en el momento adecuado sólo ha fortalecido esa creencia".

Tras dar su opinión sobre la eliminatoria, Rooney también recuerda cómo fue la eliminatoria el año pasado y la remontada blanca en el Santiago Bernabéu que dejó a los de Pep a las puertas de la final de la Champions League.

El City llegará a las semifinales en forma tras su última victoria este sábado el Leeds por 2-1 y con medio título de la Premier en el banquillo.