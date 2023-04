Rio Ferdinand se gana a la afición del Real Madrid por su gesto de señorío

El ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, ha recibido el cariño de los madridistas. El actual colaborador de televisión pidió cambiar el 'stand'de 'BT Sports'negandose a pisar el escudo del Real Madrid en la previa del partido de Champions League ante el Chelsea.

El ex futbolista inglés colgó un vídeo en sus redes sociales explicando que había ordenado cambiar de ubicación la mesa de la cadena sobre el verde del Santiago Bérnabeu porque estaba tapando el escudo del club blanco. El futbolista se negó a colocarse encima del emblema merengue ya que consideraba que era una falta de respeto al actual campeón de Europa.

El gesto de Cristiano Ronaldo en el Wanda Metropolitano que la afición del Atlético de Madrid aplaude Cristiano Ronaldo no dudo en desviarse en su camino hacia el tunel de vestuarios del Wanda Metropolitano con tal de no pisar el escudo del Atlético de Madrid. 04 mar 2022 - 11:23

En el vídeo aparece Ferdinand con Joe Cole, ex jugador del Chelsea y ahora también colaborador de televisión, comentando la falta de respeto que sería pisar el escudo blanco. "Creo que necesitamos tener una conversación aquí, 'Coley'... ¿Qué nos piden que hagamos, amigo?", dijo el inglés. La respuesta de Cole fue contundente: "Nos piden que nos pongamos de pie en el escudo del Real Madrid. ¡No puedes hacer eso, hombre!".

Ferdinand, añadió con una idea clara: "Aquí teníamos la intención de ponernos, pero vamos a hablar con el jefe. No podemos hacer eso. Vamos a cambiarlo para que no nos quedemos sobre el escudo". A lo que respondió el ex del Chelsea: "No queremos enfadar al oso...",entre risas.