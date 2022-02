"El Rey Mbappé": la prensa francesa se vuelca con la estrella del PSG tras vencer al Real Madrid en Champions

L' Equipe

El "rey Mbappé", como lo califica L'Équipe, es el gran protagonista de la victoria del París Saint Germain (PSG) ante el Real Madrid para toda la prensa francesa, que no escatima elogios para él, mientras señala la decepcionante actuación de Messi.



El gran diario deportivo francés ocupa su portada con una imagen de Kylian Mbappé celebrando su gol en los últimos segundos del partido de octavos de final de la Liga de Campeones y el título "¡Pero sí, de nuevo él!".

L'Équipe desmenuza en imágenes, en páginas interiores, la jugada del gol salvador para el PSG con un nuevo título a la gloria de la joven estrella: "Y de repente, el rey Mbappé".



"El delantero parisino -señala- hizo que la noche basculara hacia lo sublime con una acción excepcional en el tiempo de descuento. Una acción decisiva que va a alimentar su leyenda".



El diario deportivo, que considera que "su huella dejada en este partido será colosal" recoge las palabras de Mbappé en que eludía los rumores sobre su futuro y las ambiciones del Real Madrid para ficharlo: "Se plantean muchas cuestiones, se dicen muchas cosas. Yo me entrego a fondo y lo he demostrado con mis actos".



También su declaración sobre cuál es su disposición para el partido de vuelta en la capital española: "Iremos a ganar. Ir para conservar un resultado, no sería digno del PSG".



Frente al encumbramiento de Mbappé, al que le da una nota de 8 sobre 10, L'Équipe hace notar que en el campo se vio a un Messi "implicado pero ineficaz", sobre todo por el penalti que falló, y le deja solo con un 3, la calificación más baja de todo el equipo.

Le Figaro

Le Figaro destaca también la hazaña del goleador de la noche con el título "Fenomenal, Mbappé liberó al PSG y confundió al Madrid" que presenta una crónica que es una sucesión de elogios.



"Este hombre es un mutante, un lingote. Un monstruo. Un genio. Y sobre todo, un jugador del París Saint Germain hasta el mes de junio. El público francés y la liga deben aprovecharlo más que nunca antes de que sea demasiado tarde. Faltan los superlativos para calificar el recorrido del campeón del mundo de 23 años, una vez más magnífico y decisivo este martes para crucificar al Real Madrid (...) con un gol fabuloso en el tiempo de descuento".

"Él solo -añade el periódico conservador- decidió la conclusión de un partido que permite augurar verdaderas esperanzas de calificación para el PSG en el partido de vuelta el 9 de marzo en el que el internacional francés estará una vez más en el centro de la atención. Mejor. Le encanta. Como si la presión le resbalara".



Le Figaro no se priva de recoger en su web las portadas de la prensa española que también subrayan las cualidades demostradas por el delantero estrella del PSG.

Le Parisien

Le Parisien toma el pulso del ánimo de los hinchas del equipo de la capital francesa y en un reportaje titula: "'¡Mbappé es el mejor!': alegría desbordante de los aficionados del PSG tras la victoria contra el Real Madrid".

'Real Mbappé' titula Le Parisen un día después de la victoria del PSG sobre el Real Madrid







El diario popular desmenuza el "gol sensacional de Mbappé", al que dice que la prensa presenta como "el rey de Europa".

Radio Montecarlo (RMC)

El sitio de información deportiva RMC Sport dedica igualmente un amplio espacio al que llama "el gol liberador de Mbappé" y como contrapunto señala "el gran desastre" de Messi.

