Gonçalo Ramos lanza al Benfica; el Rangers cae en Bélgica; tablas en el Mónaco-PSV

Liderado por tres goles del delantero Gonçalo Ramos y otro del centrocampista argentino fichado al River Plate Enzo Fernández, el Benfica dejó resuelto en el partido de ida su eliminatoria de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones contra el Midtjylland (4-1), mientras que el Dinamo Zagreb y el Plzen tomaron ventaja por 1-2, el Rangers cayó 2-0 en Bélgica y Monaco y PSV igualaron a uno.



El Benfica ejerció como favorito. No dio margen a la duda en el primer tiempo, cuando doblegó a su adversario con tres goles concentrados en los primeros 40 minutos. Los dos primeros fueron de Gonçalo Ramos, goleador en el 1-0 y en el 2-0, en el 17 y el 33, respectivamente. El tercero, de Enzo Fernández, que debutó con el Benfica con una diana en el 40 para solucionar no sólo la ida, sino la clasificación para la última ronda previa del torneo.





