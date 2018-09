Firmino da el triunfo al Liverpool en el descuento

En Anfield, el Liverpool continúa con su idilio en un torneo que estuvo a punto de ganar la pasada temporada. Perdió la final ante el Real Madrid, pero sigue en forma tras conseguir una victoria de prestigio frente al París Saint-Germain (3-2).

El equipo del técnico alemán Jürgen Klopp firmó una buena primera parte en la que marcaron Daniel Sturridge con un gran cabezazo y James Milner de penalti.

El belga Thomas Meunier recortó distancias y en la reanudación el trío Neymar-Mbappé-Cavani apenas contó con ocasiones, pero el segundo, tras un pase de Neymar, no falló en un zarpazo que parecía salvar al PSG de la derrota. Sin embargo, al final, apareció el brasileño Roberto Firmino para liquidar al equipo francés.

En el otro partido del Grupo C, el Nápoles se atascó en el regreso del Estrella Roja a la competición desde 1992. El cuadro serbio tejió una tela de araña casi impenetrable y apenas concedió un par de ocasiones claras a su rival: Lorenzo Insigne, con un disparo al larguero, y Dries Mertens, que no llegó a un balón centrado por José Callejón por centímetros, no pudieron deshacer el 0-0 final.

Mejor le fueron las cosas al Galatasaray, que superó 3-0 al Lokomotiv Moscú en un partido eléctrico que resolvió con la efectividad del caboverdiano Rodrigues. El extremo diestro revolucionó el partido y, con su gol, más los de Eren Derdiyok y el de Inan de penalti al final, dio los primeros tres puntos al cuadro otomano.

Se colocó en el primer puesto del grupo D tras el 1-1 que firmaron el Schalke y el Oporto. El conjunto portugués falló un penalti en la primera parte por medio del brasileño Telles y después tuvo que arrimar el hombro para igualar el marcador que inauguró el suizo Breel Embolo tras culminar un contragolpe que no pudo salvar Iker Casillas.

Después, el brasileño Otavio, en el segundo penalti de la noche, acertó en su lanzamiento e igualó un choque que acabó con un empate justo para ambos equipos.