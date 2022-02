El Real Madrid es el único club sin cambios en su lista de la Champions League

El Real Madrid es el único equipo que no ha presentado cambios, ni en el capítulo de altas ni de bajas, en la relación de jugadores para las fases eliminatorias de la Liga de Campeones. Según la lista de la UEFA, la mitad de los equipos que participarán en los octavos de final ha incorporado a su relación oficial a nuevos futbolistas respecto a la fase de grupos y la mayoría presenta bajas.



El Atlético de Madrid ha reforzado sus laterales con el defensa mozambiqueño Reinildo Mandava y el danés Daniel Wass, procedentes del Lille y del Valencia, respectivamente, y tiene las bajas del inglés Kieran Trippier y del serbio Ivan Saponjic, que han salido al Newcastle y el Slovan Bratislava.



El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone se enfrentará en octavos de final al Manchester United, que no presenta altas, pero sí varias bajas como Anthony Martial (Sevilla), Amad Diallo (Rangers), Donny van de Beek (Everton) o Axel Tuanzebe (Nápoles).



El Villarreal se ha reforzado con el argentino Giovani Lo Celso, cedido por el Tottenham, y tiene como bajas Javi Ontiveros (Fuenlabrada) y Dani Raba (Granada). Su rival, la Juventus, tiene como altas al delantero serbio Dusan Vlahovic (procedente del Fiorentina) y al suizo Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), y como bajas al uruguayo Rodrigo Betancur (Tottenham), el galés Aaron Ramsey (Rangers) y el sueco Dejan Kulusevski (Tottenham).



El París Saint Germain, rival del Real Madrid, no ha incorporado a nadie y han salido el brasileño Rafinha Alcantara (Real Sociedad), el español Sergio Rico (Mallorca) y el maliense Bandiougou Fadiga (Olympiacos). Otros movimientos interesantes son la llegada al Liverpool, procedente del Oporto, del delantero colombiano Luis Díaz; y al Inter de Milán del zurdo germano Robin Gosens (Atalanta) y el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo (Génova).

Novedades

AJAX



Altas: Brian Brobbey (Leipzig, cedido), Mohamed Ihattaren (Juventus, cedido)



Bajas: David Neres (Shakhtar)



ATLÉTICO DE MADRID



Altas: Daniel Wass (Valencia), Reinildo Mandava (Lille)



Bajas: Kieran Trippier (Newcastle), Ivan Šaponji? (Slovan Bratislava)



BAYERN MÚNICH



Altas: Ninguna



Bajas: Mickaël Cuisance (Venecia), Oliver Batista-Meier (Dresde), Adrian Fein (Dresde, cedido)



BÉNFICA



Altas: Ninguno



Bajas: Ferro (Hajduk Split, cedido)



CHELSEA



Altas: Ninguno



Bajas: Lewis Baker (Stoke), Juan Familia-Castillo (Charlton, cedido), Tariq Uwakwe (Notts County), Tino Anjorin (Huddersfield, cedido)



INTER MILAN



Altas: Robin Gosens (Atalanta, cedido), Felipe Caicedo (Génova, cedido)



Bajas: Christian Eriksen (liberado), Martín Satriano (Brest, cedido), Stefano Sensi (Sampdoria, cedido)



JUVENTUS



Altas: Dušan Vlahovi? (Fiorentina), Federico Gatti (Frosinone, cedido por el resto de la temporada), Denis Zakaria (Mönchengladbach)



Bajas: Mohamed Ihattaren (Ajax, cedido), Radu Dr?gu?in (Salernitana, cedido), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Dejan Kulusevski (Tottenham, cedido), Aaron Ramsey (Rangers, cedido), Federico Gatti (Frosinone, cedido)



LIVERPOOL



Altas: Luis Díaz (Oporto)



Bajas: Tony Gallacher (St Johnstone), Morgan Boyes (Livingston), Vít?zslav Jaroš (Notts County, cedido), Nat Phillips (Bournemouth, cedido), Neco Williams (Fulham, cedido)



LILLE



Altas: Edon Zhegrova (Basilea), Joffrey Bazié (Salitas), Carlos Baleba (EFB Camerún), Hatem Ben Arfa (agente libre)



Bajas: Jonathan Ikoné (Fiorentina), Mustafa Kap? (Adana Demirspor), Yusuf Yaz?c? (CSKA Moscú, cedido), Yves Dabila (Seraing, cedido), Eugenio Pizzuto (liberado), Reinildo Mandava (Atlético), Cheikh Niasse (Young Boys), Capita (Trofense, cedido), Rocco Ascone (Nordsjælland, cedido)



MANCHESTER CITY



Altas: Julián Álvarez (River Plate, cedido por el resto de la temporada)



Bajas:Ferran Torres (Barcelona), Taylor Harwood-Bellis (Stoke, cedido), James Trafford (Bolton, cedido), Tommy Doyle (Cardiff, cedido), Patrick Roberts (Sunderland), Luka Ili? (Troyes, cedido), Finley Burns (Swansea, cedido), Camron Gbadebo (Colchester), Sammy Robinson (Port Vale), Matt Smith (MK Dons), Luke Bolton (Salford)



MANCHESTER UNITED



Altas: Ninguna



Bajas: Teden Mengi (Birmingham, cedido), Ethan Laird (Bournemouth, cedido), Axel Tuanzebe (Nápoles, cedido), Anthony Martial (Sevilla, cedido), Amad Diallo (Rangers, cedido), Donny van de Beek (Everton, cedido), Mat?j Ková? (Burton, cedido)



PSG



Altas: Ninguna



Bajas: Rafinha (Real Sociedad, cedido), Sergio Rico (Mallorca, cedido), Bandiougou Fadiga (Olympiacos)



REAL MADRID



Altas: Ninguna



Bajas: Ninguna



RB SALZBURGO



Altas: Ignace Van Der Brempt (Club Brujas)



Bajas: Youba Diarra (Hartberg, cedido)



SPORTING DE LISBOA



Altas Islam Slimani (Lyon), Marcus Edwards (Vitória)



Bajas Luiz Phellype (OFI Creta, cedido), Tiago Tomás (Stuttgart, cedido), Jovane Cabral (Lazio, cedido), Bruno Gaspar (Vitória SC)



VILLARREAL



Altas: Giovani Lo Celso (Tottenham, cedido)



Bajas: Javi Ontiveros (Fuenlabrada), Dani Raba (liberado)