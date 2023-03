El Real Madrid se rebela contra la UEFA y no acepta las indemnizaciones por el desastre del Stade de France

El Real Madrid emitió un comunicado este jueves en el que califica de "insuficiente" el plan anunciado el martes por la UEFA para reembolsar el precio de las entradas a los aficionados más afectados en el acceso al Estadio de Francia para ver la final de la Liga de Campeones 2022 entre el equipo blanco y el Liverpool.

"Nuestro club considera insuficiente la propuesta de UEFA, comunicada de forma oficial el pasado martes y que consiste exclusivamente en el reembolso del precio de las entradas, que además está condicionado por el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se incluye demostrar la hora de acceso al estadio", publicó el club blanco en su página web.

"El pasado 13 de febrero de 2023 se hizo público un informe elaborado por un equipo de expertos designados por UEFA. Tras haber examinado abundante documentación y practicado las pruebas que consideró oportunas, este equipo de expertos concluyó que, entre otras instituciones, la propia UEFA es responsable directa de lo ocurrido en las inmediaciones del estadio", comienza el comunicado.

"Dicho informe hace responsable a UEFA por la elección arbitraria de la sede y por la propia organización de la final, cuyas graves deficiencias pusieron en peligro la seguridad e integridad física de los aficionados que acudieron al encuentro. Muchos de ellos fueron víctimas de robos de entradas y efectos personales como bolsos, teléfonos y carteras. Y lo que es más grave, algunos de estos aficionados sufrieron agresiones físicas que requirieron atención médica y hospitalización", prosigue.

"Ante la contundencia de las conclusiones de los expertos y la gravedad de los hechos descritos, el Real Madrid ha venido manteniendo conversaciones con UEFA con el objetivo de valorar las compensaciones que se ofrecerían a los aficionados. Nuestro club confió en todo momento en que dichas soluciones estarían a la altura de la gravedad de los hechos, del alcance de los perjuicios causados y de la responsabilidad de UEFA por todo ello", añade, antes de calificar como "insuficiente" la propuesta de la UEFA.

UEFA announces special refund scheme for fans following the 2022 Champions League Final in Paris.



We will refund fans who had bought tickets and were the most affected by the difficulties in accessing the stadium.



