El Real Madrid, indignado con lo sucedido en Saint Denis; el Liverpool pide colaboración a sus aficionados

Mientras Francia investiga lo sucedido en la última final de la Liga de Campeones celebrada en el estadio de Saint Denis, en París, los dos clubes reaccionan con la vista puesta en los cientos de aficinados de Liverpool y Real Madrid que se vieron implicados por la delincuencia y la inseguridad presentes antes, durante y después del partido.

Muchos socios del Real Madrid que viajaron a París sufrieron la inseguridad en sus carnes. El club madridista, como informó este lunes Melchor Ruiz, está indignado por lo vivido en la capital francesa.

El Real Madrid lamenta y condena todo lo sucedido, especialmente lo que vivieron sus socios. No dan crédito por la falta de seguridad que había por parte de la organización, y están esperando que se diriman responsabilidades porque entienden que lo que ha pasado ha sido muy grave y no puede quedar impone.

En el madridismo no se recuerda algo similar en las diecisiete finales disputadas por el club.

El Liverpool se lleva la peor parte después de que la comisión de investigación abierta este lunes ponga el foco en '40.000 entradas falsificadas' por parte de los ingleses. El club inglés sigue aún en 'shock' por todo lo acontecido, y molestos por que algunos de los miembros del Gobierno francés o la propia UEFA trate de culpabilizarles del desorden a la hora de entrar en el estadio.

El Liverpool ha pedido explicaciones a la UEFA y ha solicitado que se les informe de lo que van desvelando las investigaciones en curso. Además, ha pedido a sus aficionados que aporten datos y pruebas que ayuden a identificar a los responsables, y ha habilitado un formulario en su página web a tal efecto.

We are asking supporters who attended the Champions League final in Paris to complete a feedback form in order to support any investigation into the operational management of the event.