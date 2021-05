Sigue este sábado desde las 15:00 horas en 'Tiempo de Juego' la final de la Champions

Manchester City y Chelsea buscan honrar al fútbol inglés. El equipo de Pep Guardiola y el de Thomas Tuchel auguran una final igualada y competida de la Liga de Campeones (21:00 horas). Podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 15:00 horas con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

MANCHESTER CITY - CHELSEA (21:00 horas)

El Manchester City y el Chelsea disputarán este sábado en el Estadio do Dragao de Oporto (Portugal) la final de la Liga de Campeones 2020-2021, el gran cierre a la temporada europea del fútbol del clubes y que coronará de nuevo a Inglaterra como gran dominadora del Viejo Continente.



El campeón inglés se planta invicto en Dragao, con once victorias, un empate y sólo cuatro goles encajados, mientras que los 'blues' lo hacen con sólo una derrota, ante el Oporto en la vuelta de cuartos, y con ocho victorias, tres empates y la misma cifra de tantos recibidos que su rival.



Para impartir justicia en el campo, un árbitro español, el valenciano Antonio Mateu Lahoz.



Los dos técnicos llegan con todas sus piezas claves disponibles y con pocas dudas en un once donde parece que la única representación española será la de César Azpilicueta presumiblemente como carrilero derecho, ya que Rodri y Ferran Torres se perfilan suplentes en el City.



Foden y Mahrez deberían ser los acompañantes de De Bruyne en el frente ofensivo, mientras que Mount, Werner y Pulisic parece que será el elegido por el conjunto londinense.

Estadio do Dragao de Oporto, escenario de la final de la Liga de Campeones 2021.Susan Vera / POOL | EFE





