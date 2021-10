Sigue este miércoles desde las 18:30 'Tiempo de Juego' con el Barça-D.Kiev, Lille-Sevilla y Y.Boys-Villarreal

El Barcelona afronta su primer 'match ball' en la Liga de Campeones. Parada en Suiza para enderezar el rumbo del 'Submarino'. El Sevilla visita al Lille, el campeón francés, en un duelo de necesidades compartidas. Todo ello y mucho más podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 18:30 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

BARCELONA - DINAMO DE KIEV (18:45 horas)

Cualquier resultado que no sea la victoria ante el Dinamo de Kiev dejaría al Barcelona en una situación muy complicada para pasar a los octavos de final. Sergio 'Kun' Agüero podría seguir sumando minutos en el segundo tiempo, pero aún le falta rodaje en las piernas para ser titular.



Quien aún no estará en la convocatoria es Ousmane Dembélé. La enfermería azulgrana la completan el centrocampista Pedro González 'Pedri', el delantero Martin Braithwaite y el central Ronald Araujo. La baja del uruguayo, sumada a la sanción de Eric García, obligarán a Koeman a improvisar una nueva pareja de centrales. Los candidatos para acompañar a Gerard Piqué son Óscar Mingueza, Clément Lenglet y Samuel Umtiti.

El Dinamo Kiev, que suma un punto en dos partidos, afronta el encuentro en Barcelona sin nada que perder y mucho que ganar.





Camp Nou





LILLE - SEVILLA (21:00 horas)

Para la trascendental visita al Lille, todo un campeón francés que no ha empezado bien, el Sevilla recupera a un puntal de su defensa, el internacional francés Jules Koundé, baja el domingo por molestias y que volverá a formar pareja con el brasileño Diego Carlos.



También podría regresar el argentino Papu Gómez, que no jugó ante el Celta por molestias y podría acompañar en el once a su hombre más regular, el brasileño Fernando, y a Joan Jordán o el danés Thomas Delaney, con Rafa Mir -3 goles en Liga- arriba al seguir lesionado el marroquí En-Nesyri.

Pra el Lille, el partido contra el Sevilla aparece como una plataforma sobre la cual remontar el vuelo y enderezar un rumbo que esta temporada está lejos de lo demostrado la pasada campaña, cuando acabó como campeón de Francia.





El Estadio Pierre-Mauroy, escenario del Lille-Sevilla.cordonpress





YOUNG BOYS - VILLARREAL (21:00 horas)

El Villarreal se desplaza hasta la localidad suiza de Berna para visitar al Young Boys, duelo fundamental para sus aspiraciones que encara como colista y consciente de que es su salida más accesible para escalar posiciones.

El estadounidense Siebatcheu, autor de nueve goles esta temporada, es el principal peligro del Young Boys ante un Villarreal que ya tiene de vuelta a Gerard Moreno. El internacional español protagonizó un amargo retorno el pasado fin de semana, ya que anotó un gran gol pero su equipo cayó ante Osasuna.

Por contra, no forman parte de la expedición a Suiza ni Boulaye Dia, que arrastra molestias en su rodilla derecha, ni Serge Aurier, que no está inscrito en la máxima competición europea. El resto de la plantilla visitante está disponible para este duelo vital.





Stadion Wankdorf, la casa del Young Boys, rival del Villarreal.cordonpress



