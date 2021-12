Presentado el balón de las eliminatorias de la Champions

El fabricante alemán de ropa y material deportivo adidas ha presentado el balón oficial para las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones. El diseño de la pelota está inspirado en el cielo del sol de medianoche de las llamadas 'Noches Blancas', por las que San Petersburgo, ciudad que acogerá la final de la máxima competición continental el sábado 28 de mayo, es famosa de mayo a julio.

