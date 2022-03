Pochettino: "Hay falta clara de Benzema a Donnarumma que no se pita"

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, consideró que su equipo fue superior al Real Madrid en el conjunto de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones y se quejó de que no se pitara una falta sobre Gianluigi Donnarumma antes del primer tanto blanco.



"Cuando concedes un gol así, la atmósfera cambia, los aficionados rivales han llevado en volandas a su equipo, todo ha cambiado. Es increíble que la falta sobre Donnarumma no haya sido vista por el VAR, es una falta muy clara. Desde todos los ángulos de cámara se veía que era falta, no sé qué hacían los árbitros del VAR", dijo en la televisión RMC Sports.



"La clasificación se ha jugado en esos diez minutos, fuimos los mejores en el conjunto de la eliminatoria, pero ahí el equipo se hundió, cometimos errores que han dado vida al rival. La forma en la que hemos concedido el tercer gol es inexplicable", agregó.



Pochettino señaló que no es momento de hablar de su futuro al frente del equipo: "No se puede hablar ahora, estamos muy decepcionados, vamos a intentar levantarnos, es un momento difícil para nosotros".